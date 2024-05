Festival Noia abre inscrições para mostras competitivas da sua 22ª edição

O Noia – Festival do Audiovisual Universitário está com inscrições abertas até 17 de maio para as mostras competitivas. Serão recebidas inscrições de filmes brasileiros realizados por universitários de todas as instituições de ensino e estudantes de cursos de extensão, como o Curso de Realização em Audiovisual da Vila das Artes, o Curso de Realização em Animação da Vila das Artes, o Curso Extensivo em Audiovisual do Centro Cultural Bom Jardim e outros. Também há uma Mostra Internacional, que recebe inscrições de todos os países do mundo. As inscrições são gratuitas e as informações estão no site www.festivalnoia.com.br.

Os filmes selecionados serão exibidos na programação do festival, que acontecerá em Fortaleza/CE, de 13 a 17 de agosto, no Cinema do Dragão do Mar e no Centro Cultural Banco do Nordeste.

O Noia é um festival universitário que nasceu em uma universidade pública brasileira, a Universidade Federal do Estado do Ceará (UFC), em Fortaleza, por iniciativa de estudantes que desejavam produzir seus filmes e encontrar espaços de exibição.

A 22ª edição do festival é realizada pela Propono Consultoria Cultural e Ministério da Cultura via Lei Rouanet, com patrocínio do Banco do Nordeste do Brasil – BNB. Este projeto é apoiado pela Secretaria da Cultura do Estado do Ceará e pela Secretaria de Cultura da Prefeitura Municipal de Fortaleza, com recursos da Lei Paulo Gustavo (Lei Complementar n. 195/2022), em parceria com o Instituto Dragão do Mar e o Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura.