Luiz Zanin Oricchio lança o livro “A Arte da Crítica” na Mostra SP

Um dos principais nomes da crítica de cinema no Brasil, Luiz Zanin Oricchio traz importantes reflexões sobre a atividade no livro “A Arte da Crítica”, publicação que abre o selo Lumière da editora Letramento, dedicado à sétima arte, que ele lança no dia 26 de outubro, às 17h, na Cinemateca Brasileira, dentro da programação da Mostra Internacional de Cinema de São Paulo. A partir de sua experiência de mais 30 anos como crítico do jornal O Estado de São Paulo e da cobertura de dezenas de festivais no país e no exterior, Zanin busca responder, com uma escrita ao mesmo tempo leve e elaborada, questões fundamentais sobre o exercício da atividade: O que é a crítica de cinema? Qual é a sua finalidade? A que estilo de escrita deve pertencer? O que é preciso para ser um crítico?

“Sabemos que uma crítica digna deste nome vai além das questões de gosto pessoal. Não importa tanto o fato de eu gostar ou não de uma obra, mas a minha capacidade de entendê-la (ou não). E de transformar esse entendimento na linguagem chamada crítica”, observa Luiz Zanin num dos capítulos de “A Arte da Crítica”. A origem do livro está na criação de um blog homônimo, em 2019, que vem reunindo textos que, segundo ele, “foram úteis para debater comigo mesmo velhas ideias obsessivas e outras novas surgidas pelo caminho”, além de servir para colocar certa ordem no caos e atenuar o curso do tempo, parafraseando o escritor argentino Jorge Luís Borges.

No prefácio escrito por Ivonete Pinto, a professora de cinema, que, como o autor, foi presidente da Associação Brasileira de Críticos de Cinema, assinala que Zanin tem se distinguido na crítica por algo fora de moda: uma formação sólida, que inclui décadas de estudo acadêmico no campo da psicanálise. “Zanin vai de Freud, Lacan a Nietzsche, passando por Frodon, Bernardet e Ismail. Sem esquecer, claro, de Bazin e Truffaut. Em meio às referências, evoca o crítico literário Wilson Martins, sobre a importância da intuição do crítico”, pontua. Apesar de tantas referências, sublinha Ivonete, o crítico escreve para um público amplo, de todas as idades, desde que a condição seja a cinefilia.

Luiz Zanin é crítico de cinema do jornal O Estado de S. Paulo e comentarista na Rede TVT (TV dos Trabalhadores). Presidiu a Abraccine (Associação Brasileira de Críticos de Cinema (2011-2015). Editor do suplemento Cultura, do jornal O Estado de S. Paulo (2000-2009). Colunista do jornal O Estado de S. Paulo (2004-2015). Formado em Psicologia (USP), com pós-graduação em Psicologia Clínica (USP). Jurado internacional dos Prêmios Platino do Cinema Ibero-americano. Autor dos livros “Cinema de Novo – Um Balanço Crítico da Retomada”, pela Editora Estação Liberdade (2003), “Guilherme de Almeida Prado – Um Cineasta Cinéfilo” (Imprensa Oficial, 2005) e “Fome de Bola – Futebol e Cinema no Brasil” (Imprensa Oficial, 2006), além de participação com capítulos e ensaios em diversas obras coletivas.