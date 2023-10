Mostra Internacional de Cinema em São Paulo realiza seu mercado para profissionais do audiovisual e cultura

Por mais um ano consecutivo, a 47ª Mostra Internacional de Cinema em São Paulo promove seu evento de mercado, que acontece durante três dias ao final da última semana do festival na Cinemateca Brasileira. De 26 a 28 de outubro, gratuito ao público, o III Encontro de Ideias Audiovisuais reúne, em três eixos e diversas atividades, representantes do mercado em busca de trocas na Cinemateca: Foyer e Sala Grande Otelo, Foyer e Sala Oscarito, além da praça da alimentação no Jardim da Cinemateca. A intenção é que o público, composto de profissionais do mercado, mas também de curiosos e cinéfilos, navegue por todo espaço, e participe das atividades, incentivando e fomentando o networking presencial. Todo o mercado poderá ser acessado nos três dias a partir das 9h.

A abertura acontece na quinta-feira, dia 26 de outubro, às 10h, na Sala Oscarito com o debate “O cinema brasileiro no mundo: um sonho possível?”. Vinícius Clay, da Ancine, os produtores Rodrigo Teixeira e Fabiano Gullane, Alex Medeiros, da GloboPlay, e Mariëtte Rissenbeek, do Festival de Berlim, buscam traçar os caminhos para uma recolocação mais efetiva do Brasil no mercado internacional.

O Mercado acontece no Foyer Grande Otelo, desenhado como um espaço de networking, com stands de empresas, instituições e entidades, como Ancine, Aquarius, Broders, Canal Brasil, Desenvolve SP, Folha de S.Paulo, Globo Filmes, Paramount+, Porto Alegre Film Commission, Portugal Film Commission, Visit Portugal, Projeto Paradiso e Spcine. Ali, produtores e criadores também podem agendar e realizar conversas e reuniões. Dentro do novo Espaço Paradiso – Mostra, há locais para realização de Ações de Internacionalização, com encontros one-to-one, a partir de um cronograma pré-estabelecido pela equipe.

Também no Mercado, acontecem, nas Salas Oscarito e Grande Otelo, dez mesas com curadoria da Spcine, Globo Filmes, Broders, Canal Brasil, Aquarius, Portugal Film Commission, Projeto Paradiso, +Mulheres, Paramount+ e Petrobras.

Outro destaque é a apresentação para convidados do episódio inédito da nova série “Anderson Spider Silva”, primeira série desenvolvida por Maria Angela de Jesus no canal de streaming Paramount+, que acontece sábado na Sala Grande Otelo.

No mercado, durante os três dias, a Globo Filmes celebra seus 25 anos com uma exposição com releituras de 25 cartazes de filmes brasileiros feitos por 25 artistas diferentes. Próxima, no Foyer Oscarito, pelo primeiro ano, a Livraria da Travessa promete oferecer uma seleção de livros e objetos pertencentes ao universo de ficção e teoria do cinema. Ao lado, no Espaço Paradiso – Mostra, estão previstos lançamentos de cinco livros.

Já no Fórum Mostra, três mesas de debates levantam questões consideradas relevantes pela programação desta edição da Mostra de Cinema. Neste ano, o evento olha para o futuro, para entender onde está o público das salas de cinema, o que criar e realizar para o público infanto-juvenil, e os novos formatos de narrativas, com podcasts e audiolivros.

Já Da Palavra à Imagem, eixo que explora diferentes aspectos das relações entre literatura e cinema, traz as editoras Cia das Letras, Editora 34, Planeta, Todavia e Fósforo no evento aberto Pitching de Livros, que mostra onde começa a profícua relação literatura e cinema. Encerrando o evento, um debate aberto para a plateia, sobre “A Paixão Segundo G.H.”, filme mais recente de Luiz Fernando Carvalho, realizador de “Lavoura Arcaica”, reunirá, para uma conversa única e especial, o cineasta, a atriz Maria Fernanda Cândido e Nádia Gotlib, biógrafa de Clarice, em exibição na Mostra, além de Melina Dalboni, roteirista do filme. Uma conversa que promete presentear aqueles que se interessam pela linguagem cinematográfica e seus desdobramentos possíveis.