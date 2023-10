AIC cria “reality” para mostra os bastidores de uma cena cinematográfica

A Academia Internacional de Cinema (AIC) está lançando, em seu canal do YouTube AICinematic, a websérie “Por Dentro da Cena”, que funciona como um “reality do cinema”. O programa de 17 episódios será transmitido gratuitamente no Youtube para estudantes, críticos e curiosos.

Cada episódio irá contar os segredos e as técnicas utilizadas pela equipe envolvida na dramaturgia e na produção para fazer a mágica acontecer. A estreia está marcada para o dia 24 de outubro, às 11h, no canal AICinematic.

A primeira temporada, que será exibida todas às terças e quintas-feiras, irá contar com a participação do editor Giuliano Gerbasi, ex-integrante da equipe de montagem do canal KondZilla, do roteirista Paulo Marcelo do Vale, cujos roteiros incluem a cinebiografia do atleta de judô Max Trombini, Dicezar Leandro, diretor de arte de “A Felicidade das Coisas”, “Helen” e “Oração do Amor Selvagem”, Camila Cattai, diretora de fotografia vencedora do prêmio Funarte 2021 de melhor dramaturgia do Estado de São Paulo, e Antonio Vanfill, formado pela Escola de Arte Dramática da Universidade de São Paulo (ECA/USP), com trabalhos premiados como ator e diretor.

Os cinco profissionais convidados para a websérie irão mostrar o que cada área envolvida em uma cena – como a direção, o roteiro, a direção de arte, a direção de fotografia, e edição – trabalham para tornar o “fictício” uma realidade aos olhos do espectador. A série ainda irá mostrar os bastidores sem filtro: dos erros de gravação, ângulos e preparação. No final, o público poderá ver o resultado da cena que acompanhou de perto e o making of.

A primeira cena que irá abrir as portas para a websérie será uma dramédia, gênero que mistura humor e cenas dramáticas para tratar de assuntos profundos. Os criadores irão revelar detalhes do enredo durante a transmissão do programa, para gerar expectativa do público, que poderá avaliar, na cena final, se o desempenho da equipe foi satisfatório.

O projeto foi idealizado por Steven Richter, diretor-fundador da AIC, e inspirado em programas norte-americanos que desmistificam a arte cinematográfica. Entre as principais referências estão o talk show Inside the Actors Studio, comandado por James Lipton e que já recebeu grandes nomes do cinema como Meryl Streep, Brad Pitt, Michelle Pfeiffer e outros, e o reality show Project Greenlight, produzido por Ben Affleck e Matt Damon, que lança aos participantes desafios de produção. “Por Dentro da Cena” tem o seu próprio formato, que combina, ao mesmo tempo, educação e entretenimento.

O novo programa conta com o apoio das empresas Utimura e Gullane, na locação de cenários e objetos de cena, e Locall, Elitecam e Next Move, na locação de equipamentos de áudio e vídeo.