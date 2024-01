“Uma Página de Loucura”, filme silencioso de Teinosuke Kinugasa, terá sessão com trilha ao vivo no IMS Paulista

Produzido durante o período do cinema silencioso japonês, o cultuado filme “Uma Página de Loucura” (1926) será exibido, em cópia restaurada, no dia 30 de janeiro, às 19h30, no IMS Paulista. A sessão contará com trilha sonora ao vivo, concebida pelo acordeonista e compositor brasileiro Gabriel Levy. O evento faz parte da Sessão Mutual Films.

“Uma Página de Loucura” foi o 35º longa-metragem dirigido pelo prolífico cineasta Teinosuke Kinugasa. O filme, que dividiu a crítica da época pelo seu caráter experimental e de vanguarda, aborda os impactos duradouros da Primeira Guerra Mundial no Japão. Seu roteiro é assinado pelo romancista Yasunari Kawabata, primeiro vencedor do Prêmio Nobel de Literatura de seu país.

O longa conta a história de um atormentado ex-marinheiro, interpretado pelo astro do cinema japonês Masao Inoue, que trabalha como zelador em um manicômio para poder ficar mais próximo de sua esposa. A partir de técnicas experimentais, como a sobreposição de imagens e a dissolução entre os planos, a obra aborda os tabus em torno das doenças mentais no Japão do período, além de questionar as fronteiras entre lucidez e loucura.

Como a vasta maioria dos títulos japoneses desse período, os arquivos do filme foram perdidos e somente encontrados por Kinugasa em 1971. Desde então, o longa passou a circular e, em 2021, o Arquivo Nacional de Cinema do Japão restaurou a obra, em uma nova versão. Essa cópia restaurada será apresentada no cinema do IMS Paulista, em diálogo com a música proposta por Levy, compositor que tem larga experiência com trilhas ao vivo e integra vários grupos musicais dedicados a promover culturas pouco difundidas na cena hegemônica, como Mawaca, Mutrib, Trio Kagurazaka e A Magnífica Orquestra, entre outros.

Com curadoria e produção de Aaron Cutler e Mariana Shellard, a Sessão Mutual Films acontece a cada dois meses nos cinemas do IMS. A programação especial estabelece diálogos entre as várias faces do meio cinematográfico, trazendo para o público, sempre que possível, filmes, restaurações e eventos inéditos. Neste mês de janeiro, além de “Uma Página de Loucura”, a programação inclui o longa-metragem “A Esposa Solitária” (1964), adaptado pelo cineasta indiano renomado Satyajit Ray (1921-1992), a partir de um romance do autor Rabindranath Tagore (1861-1941), exibido nos dias 18 e 31 de janeiro.

Exibição de “Uma Página de Loucura”, com acompanhamento musical ao vivo de Gabriel Levy

Data: 30 de janeiro, às 19h30

Local: Cinema do IMS Paulista – Avenida Paulista, 2424 – São Paulo/SP

Ingressos: R$ 10 (inteira) e R$ 5 (meia)

Vendas antecipadas já disponíveis no site Sympla ou no dia do evento, na bilheteria do centro cultural, a partir das 12h