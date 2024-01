A obra e a vida de Lima Barreto são temas de filme inédito e exclusivo do Curta!

Lima Barreto teve uma trajetória marcada pela perspicácia e pela inovação, sendo um escritor que dava voz às camadas mais populares do Rio de Janeiro, justamente por estar muito próximo delas; mas também possui uma história marcada pelo racismo e pela exclusão. Em “Noite e Dia: Lima Barreto, Obra & Vida”, filme inédito e exclusivo do Curta!, a trajetória do autor é apresentada através de depoimentos de especialistas e de performances teatrais a partir da narração de trechos de sua obra.

Baseada nessa premissa de que a produção literária de Lima Barreto não deve ser reduzida aos dissabores de sua trajetória – e de que, no entanto, a qualidade de sua obra é indissociável da experiência do autor –, o documentário, dirigido por Rodrigo Grota, se desenvolve conforme são narradas as vivências de Lima desde sua infância e juventude.

Atores interpretam passagens da vida do autor e momentos de sua obra: Luan Valero dá vida a um Lima Barreto mais velho, enquanto Tiago Daniel o interpreta mais jovem. Luli Rodrigues vive Clara dos Anjos, protagonista do romance homônimo; Guilherme Kirchheim vive Policarpo Quaresma, personagem principal de “Triste Fim de Policarpo Quaresma”; Thainara Pereira interpreta Evangelina de Lima Barreto, irmã do autor; Gustavo Garcia é Cassi Jones, personagem de “Clara dos Anjos”; enquanto Adriano Gouvella é o narrador do mesmo romance.

O documentário conta que, embora sua escrita seja anterior ao movimento modernista, a obra de Lima Barreto – que se dizia um “andarilho por vocação” – é marcada por características da modernidade, tendo aberto as portas para uma literatura que viria com mais força pouco depois. Seus romances, crônicas e contos tinham um olhar panorâmico para o cotidiano da cidade, incorporando novos modos de vida que eram parte de uma urbanização recente e que ainda estava em pleno desenvolvimento à época.

Os especialistas entrevistados ressaltam que Lima Barreto foi uma voz dissonante na literatura do início do século XX. Além de ter rompido com a escrita e os ideais parnasianos – e o eugenismo –, dominantes à época, o autor lança seu olhar para os excluídos da ordem social.

“Noite e Dia: Lima Barreto, Obra & Vida” é uma produção da Kinopus viabilizada pelo Curta! através do Fundo Setorial do Audiovisual (FSA). O filme também pode ser assistido no CurtaOn – Clube de Documentários, streaming disponível no Prime Video Channels – da Amazon –, na Claro TV+ e no site oficial da plataforma. A estreia no Curta! é no dia temático Quintas do Pensamento, 1º de fevereiro, às 21h30.