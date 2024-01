Foto: “Crime em Roubaix”, de Arnaud Desplechin

Entre os dias 31 de janeiro e 4 de fevereiro, a Cinemateca Brasileira apresenta a mostra Cinema Francês Contemporâneo, um recorte da produção francesa recente, que evidencia os caminhos que a filmografia do país vem tomando nos últimos anos. A mostra é uma correalização entre Cinemateca da Embaixada da França no Brasil, Embaixada da França no Brasil, Institut Français e Cinemateca Brasileira, e será acompanhada por um curso de dois dias ministrado pelo professor Michel Marie, da Universidade de Paris III (Sorbonne Nouvelle).

Historicamente, o cinema francês usufrui de um enorme destaque na cinematografia mundial por suas experiências formais e pelas reflexões teóricas que provoca – sobretudo pela geração da Novelle Vague e seus consagrados auteurs (autores). Embora esteja em outro momento histórico, o cinema contemporâneo da França ainda demonstra ser uma forte potência, com experimentações estéticas diversificadas e recortes temáticos de relevância.

Diante dessa ampla produção, a mostra busca ressaltar alguns destaques das muitas vertentes do cinema francês pós 2010, passando por documentários, animações e ficções de diferentes gêneros.

Serão exibidos 10 longas-metragens, entre eles, “Os Anos Super 8”, de David Ernaux-Briot e Annie Ernaux, exibido na Quinzena dos Realizadores do Festival de Cannes em 2022, “Nós”, de Alice Diop, e “Mandíbulas”, de Quentin Dupieux.

O curso sobre os filmes da mostra será composto por duas aulas presenciais, que acontecerão nos dias 3 (16h30) e 4 de fevereiro (17h30). A inscrição é gratuita e deve ser realizada pelo site da Cinemateca Brasileira. Haverá emissão de certificado para os participantes.

Michel Marie é professor de história do cinema na Universidade de Paris III (Sorbonne Nouvelle). É autor de livros como “A Nouvelle Vague e Godard” e “Dicionário Teórico e Crítico de Cinema”.

A programação completa da mostra pode ser conferida em https://www.cinemateca.org.br.

Cinema Francês Contemporâneo

Data: 31 de janeiro a 4 de fevereiro

Local: Cinemateca Brasileira – Largo Senador Raul Cardoso, 207 – Vila Mariana – São Paulo/SP

Sala Grande Otelo (210 lugares + 04 assentos para cadeirantes)

Sala Oscarito (104 lugares)

Retirada de ingresso 1h antes do início da sessão