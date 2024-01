Nova edição do Aruandaplay estreia dia 31 de janeiro

A nova edição da primeira plataforma de streaming paraibana estreia neste dia 31 de janeiro. O projeto Aruandaplay – Ano II, que foi criado no período pandêmico, em 2020, pela produtora Balandeira Arte & Films, estreia às 19h, no Cine Banguê/Funesc, em tempo integral. A chancela é da Secretaria de Estado da Ciência e Tecnologia, Inovação e Ensino Superior (SECTIES), via FAPESQ-PB – Fundação de Apoio à Pesquisa do Estado da Paraíba e apoio institucional da SECULT-PB – Secretaria de Estado da Cultura.

Com slogan renovado (Do Nordeste para o Mundo), a Aruandaplay amplifica seus horizontes e deverá contemplar filmes (ficcionais e documentários) de estados nordestinos ao longo deste primeiro semestre. Para a sessão de estreia (dia 31, às 19h), que ocorrerá no Cine Banguê, com entrada franca, serão exibidos três filmes premiados e que foram exibidos na última edição do 18º Fest Aruanda, em dezembro do ano passado.

São eles: “Vão das Almas”, de Edileuza Penha de Souza e Santiago Dellape, do Distrito Federal, laureado com o importante Prêmio Especial do Júri; “O Brilho Cega”, de Carlos Mosca da Paraíba (Melhor direção), e “Pantera dos Olhos Dormentes” (foto), animação dirigida pelos jovens realizadores de João Pessoa, Cristall Hannah e Ingsson Vasconcelos, que levou o prêmio do Júri Popular no Fest Aruanda e melhor direção de arte.

A plataforma Aruandaplay tem acesso livre através do site https://www.aruandaplay.com.br. Com um simples e rápido cadastro, o usuário se habilita a navegar por filmes de curta e longa-metragem paraibanos, muitos premiados no Fest Aruanda ao longo dos anos, além da sessão Cinemateca Paraibana, com filmes documentários clássicos da cinematografia paraibana.