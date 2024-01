“A Paixão Segundo G.H.”, de Luiz Fernando Carvalho, terá sua primeira exibição internacional no Festival de Rotterdam

Com ingressos esgotados, “A Paixão Segundo G.H.”, o mais recente filme de Luiz Fernando Carvalho, inicia sua trajetória internacional na 53ª edição do Festival de Rotterdam, na Holanda, neste sábado, dia 27 de janeiro. A atriz Maria Fernanda Candido, o cineasta e a roteirista Melina Dalboni participam da exibição na cidade, onde estarão também no debate “A Arte da Adaptação: Percurso Criativo Para Levar a Literatura ao Cinema”.

Após passar pelo Festival do Rio e Mostra de Cinema de São Paulo, a produção estreia em Portugal no dia 15 de fevereiro e tem data prevista de lançamento nos cinemas brasileiros no dia 28 de março. Baseado na obra homônima de Clarice Lispector, o longa-metragem, com roteiro do diretor e de Melina Dalboni, traz no elenco Maria Fernanda Candido e Samira Nancassa.

A história do filme se passa no Rio de Janeiro, em 1964. Após o fim de uma paixão, G.H., escultora da elite de Copacabana, decide arrumar seu apartamento, começando pelo quarto de serviço. No dia anterior, a empregada pediu demissão. No quarto, G.H. se depara com uma enorme barata que revela seu próprio horror diante do mundo, reflexo de uma sociedade repleta de preconceitos contra os seres que elege como subalternos. Diante do inseto, G.H. vive sua via-crúcis existencial. A experiência narra a perda de sua identidade e a faz questionar todas as convenções sociais que aprisionam o feminino até hoje.