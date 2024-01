Novo projeto da Manjericão Filmes, com direção de Caru Alves de Souza, conquista prêmio na Itália

A diretora Caru Alves de Souza e a produtora Rafaella Costa, da Manjericão Filmes – que já tinham conquistado, no Festival de Berlim, em 2020, o prêmio de melhor filme da competição Generation com “Meu Nome é Bagdá” – foram premiadas para uma futura produção.

O projeto “Bocha” venceu o prêmio Marchè du Film Producers Network, no fórum de coprodução WEMW – When East Meets West, que aconteceu de 21 a 24 de janeiro, na cidade de Trieste, na Itália.

Na ocasião, Caru e Rafaella apresentaram um pitching para mais de 400 profissionais de diversos países e realizaram por volta de 50 reuniões com possíveis coprodutores internacionais.

Com a premiação, “Bocha” ganha direito a ser apresentado no evento de mercado que acontece dentro do Festival de Cannes, cuja 77ª edição está agendada para o período de 14 a 25 de maio, na França.

“Bocha” acompanha três protagonistas do sexo feminino: uma mãe solteira desempregada, uma lésbica com emprego precário e uma imigrante coreana. Elas participam de um torneio de bocha na Itália para arrecadar dinheiro e escapar de seus dramas pessoais. O roteiro é assinado por Josefina Trotta e por Caru Alves de Souza.

O Projeto Paradiso apoiou a ida das brasileiras ao evento italiano.