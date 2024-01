Recorte da programação da 27ª edição da Mostra de Tiradentes pode ser assistido online

Foto: “Mborairape”, de Roney Freitas

Em sua 27ª edição, a Mostra de Cinema de Tiradentes traz 33 filmes em sua programação online. As produções disponíveis fazem parte das mostras Homenagem e Panorama e podem ser acessadas gratuitamente na plataforma oficial mostratiradentes.com.br até o próximo sábado (27).

Além dos filmes, estão disponíveis debates temáticos, cinejornais com notícias do evento, cobertura fotográfica, conteúdos produzidos diretamente do evento e informações diversas sobre a Mostra Tiradentes.