ACRJ, LATC e parceiros promovem mostra dos filmes do curso “Fazendo meu Primeiro Filme”, feitos por moradores das comunidades do Rio

No dia 30 de junho, às 11 horas, no Rio de Janeiro, serão exibidos os filmes produzidos pelos alunos que fizeram parte do curso “Fazendo meu Primeiro Filme – Introdução ao Mundo Audiovisual”. A mostra tem entrada gratuita e é organizada em parceria pela Associação Comercial do Rio de Janeiro-ACRJ, Latin American Training Center-LATC, RioFilme, ABC Cursos de Cinema e Secretaria Municipal Especial da Juventude do Rio.

Realizada na Estação Botafogo, a mostra terá a participação dos cineastas das comunidades Tavares Bastos, Pereira da Silva, Fallet, Júlio Otoni, Morro Azul e Santo Amaro, além dos vencedores do prêmio de Melhor Criatividade – “A Comunidade do Morro Azul”, do aluno Mauro Pereira; e de Melhor Técnica – “Carteira Assinada”, do aluno Marcos Furtado, escolhidos ao término do curso.

Uma iniciativa do Comitê de Audiovisual do Conselho Empresarial de Cultura da ACRJ, o curso foi oferecido para jovens das comunidades do Rio de Janeiro, ministrado pelo diretor Pedro Dannemann e realizado na sede da ABC Cursos de Cinema.

Os vencedores Mauro Pereira, que recebeu como prêmio uma bolsa de estudos para um curso da ABC Cursos de Cinema, e Marcos Furtado, que recebeu uma bolsa de estágio na produtora LC Barreto, também ganharam uma bolsa integral para um curso de inglês para profissionais do audiovisual do Latin American Training Center-LATC, presidido pelo membro do Conselho de Cultura, Steve Solot, um dos organizadores do curso.