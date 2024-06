Longa de Joana Nin, “Rumor”, acaba de ser rodado em cidades do interior do Paraná

Foto © Rodrigo Gorosito

Nos últimos dois meses, Cambará, Jacarezinho e Ribeirão Claro, na região norte do Paraná, se viram transformadas com a movimentação de cerca de trezentas pessoas que compõem o elenco e a equipe de produção do longa-metragem “Rumor”, realizado pela Sambaqui Cultural em coprodução com O Candeeiro, com direção de Joana Nin. As filmagens foram encerradas na última semana.

No filme, a atriz Giulia Benite (a Mônica, dos filmes em live-action da “Turma da Mônica”), dá vida à protagonista Olívia, uma jovem que busca justiça para um caso de linchamento público. O elenco conta ainda com os atores Emílio Orciollo Netto e Cristina Lago, que interpretam os personagens Fausto e Beatriz, os pais da adolescente. O roteiro e o argumento são de Alana Rodrigues e Helena Schoenau.

Para fomentar a economia na região foi dada preferência a comerciantes locais na hora de adquirir cenários e comidas utilizadas em cena, entre outras demandas da produção. Estima-se que, entre fornecedores e profissionais direta ou indiretamente ligados à produção, mais de 600 pessoas locais tenham participado das filmagens. Dos 38 atores que dão vida aos personagens de “Rumor”, 28 são originários da região norte do Paraná ou de Ourinhos (SP). Todos os duzentos figurantes são locais, selecionados através da empresa CNX Produções, de Jacarezinho. A equipe técnica tinha 60 integrantes, oito deles vivem e trabalham na região das rodagens.

“Rumor” deve ser lançado no final de 2025, com distribuição da Olhar Filmes, de Curitiba. O projeto, idealizado por Alana Rodrigues em 2014, sócia da coprodutora O Candeeiro, foi abraçado por Joana Nin em 2018, que assumiu a direção, e por sua produtora, Sambaqui Cultural, que viabilizou o financiamento. Os recursos para a produção (R$ 3 milhões) foram captados junto ao Fundo Setorial do Audiovisual – FSA/BRDE, via Ancine – Agência Nacional do Cinema. A produtora ainda busca recursos para complementar a pós-produção.