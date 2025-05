Governo de SP abre edital de seleção de projetos de longa-metragem para workshop internacional de engajamento de audiências

O Governo de SP, por meio da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas, abriu nesta terça-feira (20) um processo de seleção que irá escolher dois projetos de longa metragem, em estágio de pós-produção, que serão objetos de estudo para o workshop de formação internacional TFL Extended – Audience Design, que será realizado durante o São Paulo Audiovisual Hub – Mostra Paulo Gustavo.

O workshop, que é voltado ao desenvolvimento de estratégias de engajamento de público para longas-metragens, será realizado durante a programação do evento, que acontece entre os dias 3 e 13 de julho na Fundação Armando Álvares Penteado (FAAP). As inscrições podem ser feitas até o dia 2 de junho, através do site spaudiovisualhub.com.br.

Os dois projetos selecionados para serem objeto de estudo nesta atividade serão submetidos a uma série de análises que permitirão o desenvolvimento de estratégias personalizadas de engajamento de público. Ao final do processo, seus representantes receberão um plano de desenho de audiência detalhado, incluindo estratégias de vendas internacionais e distribuição, elaborado pelos participantes do workshop em conjunto com os tutores internacionais.

O edital é destinado a produções majoritariamente brasileiras, inéditas e que tenham as salas de cinema como primeira janela de exibição. Podem participar da convocatória apenas filmes de ficção, híbridos e de animação com duração igual ou superior a 60 minutos. A seleção dos participantes será realizada pela equipe do TorinoFilmLab, em conjunto com representantes da APAA, com base nos seguintes critérios: Clareza e Coerência da Proposta Artística; Originalidade e Inovação; Eficácia da Montagem Apresentada; Potencial de Impacto e Acessibilidade. A formação será ministrada em inglês e, por essa razão, os candidatos devem comprovar nível avançado no idioma.

O São Paulo Audiovisual Hub – Mostra Paulo Gustavo reúne outras atividades de formação e geração de negócios. Ao todo, os editais públicos oferecem 490 vagas em oficinas nas áreas de produção, filmagem, acessibilidade, pitching, mercado e sustentabilidade, além de 32 vagas específicas para projetos de curta e longa-metragem. Serão ofertadas até 80 vagas por workshop, em seis frentes temáticas: coprodução, financiamento, sustentabilidade, acessibilidade, vendas, e festivais e mercados — totalizando 480 participantes. Também será oferecido um workshop internacional exclusivo de pitching para longas-metragens de ficção, com 10 vagas para uma imersão dedicada à apresentação de projetos.

A iniciativa conta com apoio da Lei Paulo Gustavo e é realizada em parceria com a Associação Paulista dos Amigos da Arte (APAA).