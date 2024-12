Curta-metragem brasileiro “Amarela” participa do Aguilar Film Festival, na Espanha

Após ser exibido em Cannes e Toronto, o curta-metragem “Amarela” participou da 36ª edição do Aguilar Film Festival (AFF), na Espanha, onde competiu na Seção Oficial. Este ano, o AFF apresentou 230 curtas de 21 países, reafirmando seu compromisso com a diversidade e a excelência por meio de seções como Mini Aguilar (infantil), De Campo (meio ambiente) e Ríete tú (comédia).

Dirigido por André Hayato Saito, “Amarela” se passa no dia da final da Copa do Mundo de 1998 entre Brasil e França e narra um episódio na vida de Erika, uma adolescente nipo-brasileira. Interpretada por Melissa Uehara, Erika enfrenta o conflito entre a tradição japonesa de sua família e a cultura brasileira ao seu redor, enquanto lida com as emoções contraditórias da adolescência.

O diretor utiliza recursos visuais para contrastar a união coletiva em torno do futebol com o isolamento pessoal de Erika. Planos abertos de torcedores comemorando se contrapõem a imagens de personagens solitários, como um homem no telhado ou um garoto soltando um foguete. Esses contrastes destacam o sentimento de alienação de Erika, intensificado em cenas simbólicas, como sua imersão na água de uma piscina japonesa.

No entanto, “Amarela” não limita sua mensagem a um choque cultural. A crise de Erika é a de qualquer adolescente: a busca por pertencimento. Sua escolha final de priorizar os amigos em vez da família reforça essa luta pessoal, afastando-se de explicações simplistas.

A atuação de Melissa Uehara transmite com precisão a complexidade emocional da personagem, especialmente em closes que capturam seu desconforto e tristeza. A câmera desfocada em cenas de movimento intensifica a sensação de desorientação e opressão.

“Amarela” não oferece respostas definitivas, mas reflete com honestidade as dificuldades de encontrar um lugar no mundo.