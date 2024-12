Abordando o legado de Chico Mendes, “Empate” chega aos cinemas

Foto © Talita Oliveira

Às vésperas da Semana Chico Mendes de 2024, chega aos cinemas, no dia 5 de dezembro, o documentário “Empate”, de Sérgio de Carvalho, com produção da Saci Filmes e distribuição da Descoloniza Filmes. O longa fez sua estreia mundial na 22ª Mostra de Tiradentes.

Todos os anos, entre 15 de 22 dezembro, o comitê Chico Mendes realiza no Acre, em Xapuri e Rio Branco, atividades para honrar o legado do Chico, e o longa terá sessão pública no Acre. As datas do evento coincidem com a do nascimento e assassinato do seringueiro, que, em 2024, completaria 80 anos.

O filme aborda o movimento seringueiro no Acre, das décadas de 1970 e 1980, e nasceu do encontro entre o diretor e a filha do seringueiro, sindicalista e ativista Chico Mendes, Elenira Mendes, que procurou Sérgio na ocasião dos 20 anos da morte do pai, em 1988.

A sua experiência em documentário (“Alimentando a Alma”) e ficção (“Noites Alienígenas”) permitiu ao cineasta um trânsito entre as duas formas na construção de “Empate”.

Filmado logo depois do impeachment de Dilma Rousseff, Carvalho acredita que o seu documentário captura uma espécie de mal-estar do momento. Por isso, ele considera o longa como um chamado à luta, ao mostrar o trabalho de resistência e os enfrentamentos dos seringueiros.

Além das entrevistas feitas exclusivamente para o filme, “Empate” também conta com um rico material de arquivo que regata a história da Amazônia. Primeiro, são as filmagens do Adrian Cowell, cineasta inglês que veio registrar a década de 80 na Amazônia e tudo o que estava acontecendo com a expansão da estrada BR-364 que estava ali sendo aberta em Rondônia e depois no Acre. Ele capturou toda a devastação que estava acontecendo na região, na sua série para BBC. E enquanto ele estava filmando, conheceu Chico Mendes, e se dedicou a filmar e a acompanhar Chico nesse período e fez um episódio. E outro material de arquivo potente no filme são as filmagens do jornalista Edilson Martins, que também fez a última entrevista com o Chico Mendes, semanas antes dele morrer.