Marieta Severo e Zé Carlos Machado protagonizam “Domingo à Noite”

“Domingo à Noite”, ficção dramática dirigida por André Bushatsky, roteirizada por Bruno Gonzalez, com produção de Márcia Nepomuceno, será exibida no Canal Brasil, nesta quarta-feira, dia 4/12, às 20h30.

A produção da Valenza Filmes mostra como a vida de Margot, uma das maiores atrizes do Brasil, casada com Antônio, escritor premiado e com Alzheimer avançado, muda completamente, quando descobre que também tem a doença.

O longa-metragem estreou no Festival do Rio 2022, na categoria Hors Concours Novos Rumos, esteve no Montreal Independent Film Festival 2022 e foi o único longa brasileiro selecionado para a mostra virtual do Boston Film Festival 2022. A produção também esteve no Madrid Film Awards (MADFA) 2023, em que Marieta Severo recebeu o prêmio de Melhor Atriz por sua atuação no filme.