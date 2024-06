Discovery Home & Health dá início as gravações de “Sobre essa Pele”

O Discovery Home & Health anunciou o início das gravações de “Sobre essa Pele”, série documental que apresenta a transformação de cicatrizes em arte, resgatando a autoestima e a esperança de mulheres.

A produção, que também estará disponível na plataforma Max, acompanha a rotina da brasileira Raquel Gauthier e da russa Margarita Sultanova, tatuadoras especializadas em cobrir cicatrizes causadas por acidentes, violência, cirurgias e condições congênitas. Parceiras na vida e nos negócios, as artistas oferecem uma nova perspectiva a suas clientes, através de tatuagens que simbolizam renascimento e superação.

Em cada um dos dez episódios, os espectadores serão convidados a mergulhar nas histórias pessoais e emocionantes dos clientes do estúdio que carrega o mesmo nome da série. A produção nacional revela as causas das cicatrizes e as motivações das participantes, que buscaram a arte como um meio de cura e transformação.

“Sobre essa Pele” é uma série Discovery Home & Health, coproduzida pela Viralata para a Warner Bros. Discovery, com direção de Rilson Baco e produção de Gabriel Correa e Castro, Danielle Frangelli e Elisa Petry, sob a supervisão de Adriana Cechetti e Luciana Soligo, pela Warner Bros. Discovery. A estreia está prevista para o segundo semestre de 2024.