Formação Animal em Cinema de Animação abre inscrições para oficinas gratuitas

Estão abertas as inscrições para a Formação Animal em Cinema de Animação. A partir de 16 de julho, Alagoas vai receber profissionais de destaque na animação brasileira, que irão ministrar oficinas gratuitas.

Na etapa de julho serão realizadas as oficinas de narrativas visuais, com Allan Matias (RJ); roteiro e direção para curta-metragem em animação, com Marcus Vasconcelos (SP), e produção executiva, com Nara Aragão (PE). A atividade Modelo-vivo para animação, com Rosana Urbes (SP), vai acontecer em parceria com o Ateliê Ambrosina, no Pontal da Barra. Outras oficinas serão divulgadas em breve.

Todas as atividades são gratuitas e serão realizadas de forma presencial no Sebrae Alagoas. As inscrições podem ser feitas por este link, até o dia 12 de julho. As vagas são limitadas.

A Formação Animal em Cinema de Animação é realizada pelo Estúdio Núcleo Zero, em parceria com o Animal Coletivo e a La Ursa Cinematográfica. O projeto tem apoio do Sebrae Alagoas, e financiamento da Ancine/BRDE/FSA, por meio do Prêmio Cacá Diegues da Secult-AL.