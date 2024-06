Documentário mostra o processo criativo do grupo de teatro Coletivo Bonobando

Estreia no Canal Brasil, nesta sexta-feira, dia 28, às 21h, o documentário “Cidade Correria”, escrito e dirigido por Juliana Vicente, idealizadora da Preta Portê Filmes e diretora do documentário “Racionais: das Ruas de São Paulo pro Mundo”. O filme conta sobre o processo de criação do coletivo carioca teatral Bonobando, formado por jovens atores de diversas comunidades e favelas do Rio de Janeiro. Temas como a formação desse público, a ampliação de suas vozes, o direito de ocupar diferentes espaços, o ensino da arte como forma de educar, entre outras questões, são relatadas pelo longa-metragem a partir das falas de quem as vivencia.

Esse encontro na frente das câmeras surgiu da experiência da cineasta paulista ao assistir a um espetáculo do grupo em 2014 e que, após dez anos, terá a história do coletivo compartilhada na televisão.

O elenco traz Daniela Joyce, Hugo Bernardo, Igor da Silva, Jardila Baptista, Karla Suarez, Livia Laso, Marcelo Magano, Patrick Sonata, Thiago Rosa, Vanessa Rocha, Adriana Schneider e Lucas Oradovschi.

A produção, lançada em 2020, já passou por diferentes mostras nacionais e internacionais, como o Encontro de Cinema Negro Zózimo Bulbul – Brasil, África, Caribe e Outras Diásporas, no Rio de Janeiro, em 2020; o Festival de Cinema de Petrópolis, em 2020; a 6ª edição do MEXE – Encontro Internacional de Arte e Comunidade, em 2021, nas cidades de Lisboa e do Porto, em Portugal; e no Circuito Spcine de 2022, em São Paulo.