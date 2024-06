Novo evento de mercado no Rio de Janeiro, dedicado a conteúdos de não-ficção, é anunciado no Sunny Side of the Doc

A América Latina é uma região rica em produção de conteúdo audiovisual que é exibido em todo o mundo, sendo o segundo maior mercado consumidor depois dos Estados Unidos. O novo LatAm Content Market pretende reforçar essa vocação, em um evento dedicado a gerar negócios para as produtoras da região, por meio de coprodução, distribuição, licenciamento e vendas com parceiros globais, com foco em produtos de não-ficção, como documentários e reality shows.

A primeira edição do LatAm Content Market será realizada de 10 a 13 de março de 2025, no Othon Palace Hotel, no Rio de Janeiro, na Praia de Copacabana, e conta com o apoio da Embratur, BRAVI e Visit Rio.

O anúncio foi feito durante o almoço oferecido pelo Brasil no Sunny Side of the Doc, evento internacional dedicado a documentários lineares e não lineares, que acontece até o dia 27 de junho, em La Rochelle, na França.

Fundado por Fernando Dias, sócio da produtora brasileira Grifa, o LatAm Content Market oferecerá sessões de pitch, palestras, sessões de conferência, workshops, reuniões one-to-one e oportunidades de networking com importantes participantes. As três sessões temáticas de pitching, que serão uma das principais atividades do evento, serão gerenciadas através de uma parceria com a Sunny Side of the Doc.

Posicionado em um momento estratégico, quando o Brasil sedia a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP 30), esta edição inaugural do evento terá como pano de fundo discussões globais sobre sustentabilidade e uma economia neutra em carbono, bem como questões sociais contemporâneas, como igualdade de gênero, diversidade racial, comunidades indígenas e mudanças sociais, refletindo perfeitamente o tecido cultural dinâmico do Brasil.

O objetivo do LatAm Content Market é duplo: mostrar a vitalidade do mercado audiovisual latino-americano e criar oportunidades de negócios entre profissionais do setor latino-americano e produtores, distribuidores e exibidores internacionais.

Além desse anúncio exclusivo, as atividades do LatAm Content Market no Sunny Side of the Doc contaram com o painel “Co-production Opportunities in Brazil”, para antecipar discussões e aumentar a visibilidade dos principais palestrantes: Tatiana Dias (Grifa Filmes), Tiago Ornaghi (Globoplay), Natalia Furtado (Canal Curta!), Eneas Pereira (TV Cultura) e o produtor Christian Beetz na moderação.

O LatAm Content Market também está realizando uma parceria com as comemorações do 35º aniversário do Sunny Side of the Doc no emblemático estádio de rúgbi Marcel Deflandre, em La Rochelle.