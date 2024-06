Projeto Paradiso e Spcine oferecem bolsa para o Creative Producer Indaba

O Projeto Paradiso e a Spcine irão oferecer uma bolsa para o Creative Producer Indaba, um programa de desenvolvimento profissional para produtores criativos oferecido pelo Instituto Realness, com sede na Cidade do Cabo, na África do Sul.

O Creative Producer Indaba é composto por sessões e trabalhos em grupo, incluindo estudos de casos de sucesso e encontros individuais com mentores e especialistas convidados. Seu objetivo é desenvolver habilidades de liderança e criativas de produtores audiovisuais, a partir de estudos de casos, debates e reuniões, com foco em aspectos de desenvolvimento e planejamento de projeto. Cada edição conta com 15 participantes.

O programa é dividido em dois workshops. O primeiro ocorre em sessões online, a partir de 26 de outubro, seguido de sessões presenciais no Festival de Marrakech, de 1 a 5 de dezembro deste ano. O segundo workshop acontece em sessões presenciais no Festival de Roterdã, de 25 de janeiro a 1 de fevereiro de 2025.

O profissional selecionado deve ter produzido pelo menos um filme de ficção, série ou documentário; ou um mínimo de dois curtas-metragens como produtor principal ou coprodutor. A bolsa é voltada exclusivamente para integrantes das redes do Projeto Paradiso e Spcine, sendo que os membros da Rede Paradiso de Talentos também deverão cumprir os requisitos da Rede Afirmativa da Spcine.

Nas edições anteriores, os brasileiros selecionados foram Bartolomeu Luiz e Yolanda Maria Barroso.