Cinebiografia “Mamonas Assassinas – O Filme” estreia na Max

A partir de 28 de junho, a cinebiografia dos Mamonas Assassinas, uma das maiores bandas brasileiras de todos os tempos, estará disponível no catálogo da Max. O longa, estrelado por Ruy Brissac, Rhener Freitas, Adriano Tunes, Robson Lima, Beto Hinoto, Fefe Shneider, Guta Ruiz, entre outros, acompanha a trajetória dos meninos de Guarulhos até o sucesso da banda. “Mamonas Assassinas – O Filme”será exibido também no canal HBO, no Dia Mundial do Rock, 13 de julho, às 22h.

Guarulhos, década de 1990: Dinho, Sérgio, Samuel, Julio e Bento são garotos típicos da época com pouco dinheiro e muitos sonhos. Eles nem imaginam que o humor debochado e inteligente, tão característico do grupo de amigos, irá mudar suas vidas para sempre. De algumas tentativas fracassadas ao sucesso absoluto, em pouco tempo, eles se tornaram o maior fenômeno musical brasileiro da década: os Mamonas Assassinas. A produção instiga o público a se divertir e reviver os clássicos “Pelados em Santos”, “Vira-Vira”, “Robocop Gay” e outros sucessos.

A cinebiografia é dirigida por Edson Spinello, produzida pela Total Entertainment, em coprodução com a Mamonas Produções e Claro e distribuído pela Imagem Filmes.

O lançamento faz parte da franquia Do Cine pra Max, uma proposta da marca em agregar diversos títulos que saem diretamente das telas de cinema para a plataforma de streaming.