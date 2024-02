Livro que aborda semiótica de grandes obras cinematográficas será lançado hoje em Palmas

Por Helder Peixoto

A primeira Roda Literária do ano já tem data marcada. Em sua 29ª edição, o projeto da Fundação Cultural de Palmas (FCP) traz o lançamento do livro ‘O Sentido das Paixões – Teoria Semiótica da Narrativa e da Ficção’, do escritor e jornalista Hermes Leal. O evento acontece hoje, 28 de fevereiro, às 19 horas, no Núcleo Integrado de Leitura e Artes (Nila) no Espaço Cultural José Gomes Sobrinho, sob mediação de Elisangela Dantas.

O livro expõe as estruturas narrativas e a densidade dos personagens que fizeram as grandes obras do cinema e da literatura por meio da aplicação da semiótica das paixões. Esta obra oferece uma nova teoria para entender e seguir a estética e os personagens das principais obras de ficção da humanidade; de Fellini, Bergman, Truffautt e Godard a Camus, Poe, Proust, Baudelaire, Sartre e Peter Handke. E, no Brasil, no cinema de Walter Salles e Kleber Mendonça Filho.

Hermes apresenta sua teoria em filmes como “Roma”, “Coringa”, “Parasita”, “Bacurau”, “A Doce Vida” e “A Pior Pessoa do Mundo” e em séries como “Game of Thrones”, “Big Little Lies”, “Westworld” e “The Morning Show”.

Evento

A Roda Literária é um projeto promovido pela Fundação Cultural de Palmas para fomentar a literatura e estimular escritores iniciantes, destinando espaço para lançamento de livros, apresentações artísticas e recitais, entre outros. Todas suas edições são gratuitas e acontecem no Núcleo Integrado de Literatura e Artes (Nila). A partir de agora a Roda Literária oferecerá certificado digital de quatro horas de participação.

Sobre o autor

Hermes Leal, natural de Araguaína-TO, é escritor, com oito livros publicados, explorador e documentarista. É jornalista, formado na UFG, mestre em cinema, com especialização em roteiro pela ECA/USP, e doutor em letras, com especialização em Linguística e Semiótica das Paixões pela FFLCH/USP.

A 29ª Roda Literária contará com a mediação de Elisangela Dantas, graduada em filosofia pela Universidade Federal do Tocantins, faz parte do grupo gestor do Núcleo de Produção Digital Isabel Auler (NPD-UFT), é graduada em produção audiovisual pela Academia Internacional de Cinema (AIC) e membra da Associação Brasileira de Autores Roteiristas (ABRA). Atualmente é discente do curso de Especialização em

Documentação Audiovisual pela UFT. Em 2022 lançou o filme O Segredo de João, onde foi roteirista e diretora. Ela ainda desenvolve o trabalho de programação e curadoria de Mostras e Festivais no Cine Cultura Sala Sinhozinho.