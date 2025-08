Minissérie “Máscaras de Oxigênio Não Cairão Automaticamente” estreia na HBO

A minissérie nacional da HBO, “Máscaras de Oxigênio Não Cairão Automaticamente”, estreia no dia 31 de agosto no canal por assinatura e na plataforma HBO Max. Produzido pela Morena Filmes com direção geral de Marcelo Gomes e direção de Carol Minêm, a obra retrata um período de tensão no Brasil, a epidemia da AIDS durante a década de 1980.

Durante cinco episódios, a série, baseada em fatos reais, acompanha um grupo de comissários de bordo que, ao ver amigos e colegas adoecerem sem acesso ao tratamento, inicia uma operação arriscada de trazer ilegalmente o medicamento AZT do exterior, mobilizando uma rede de solidariedade em meio à negligência do governo frente à crise.

A produção é estrelada por Johnny Massaro, Ícaro Silva e Bruna Linzmeyer. Junto ao trio protagonista, o elenco conta com nomes como Eli Ferreira, Hermila Guedes, Kika Sena, Igor Fernandez, Duda Matte, Andréia Horta, Carla Ribas, entre outros. A trama propõe uma reflexão urgente sobre empatia e a resistência comunitária diante de uma geração marcada pela dor, mas também pela coragem de enfrentar o preconceito e lutar por dignidade e vida.

Além da exibição de destaque no Festival de Berlim, a produção recebeu uma Menção Honrosa da Queer Media Society, reforçando seu impacto e relevância na representação de narrativas LGBTQIAPN+. A série que também foi premiada no Festival Luna de Valência como Melhor Série de TV, levou ainda para casa o Prêmio de Melhor Série pelo júri jovem. Na mesma cerimônia, conquistou menções honrosas nas categorias de Melhor Roteiro e Melhor Som e Trilha Sonora Original.

“Máscaras de Oxigênio Não Cairão Automaticamente” é uma coprodução da HBO com a Morena Filmes. Thiago Pimentel, Mariza Leão e Tiago Rezende assinam a produção. Os roteiros são de Leonardo Moreira e Patrícia Corso. Por parte da Warner Bros. Discovery, o projeto conta com produção de Mariano Cesar, Anouk Aaron e Vanessa Miranda.