CPLP lança terceira edição do Programa Audiovisual e abre inscrições no dia 1°/08

A Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP) lança a terceira edição do Programa CPLP Audiovisual (PAV III). As inscrições para as convocatórias nacionais começam nesta sexta-feira, 1º de agosto. No Brasil, a iniciativa é realizada em parceria com o Ministério da Cultura (MinC), por meio da Secretaria do Audiovisual (SAV), e a TV Brasil, emissora da Empresa Brasil de Comunicação (EBC). O programa tem como finalidade apoiar a produção e a teledifusão de obras audiovisuais, entre os países de língua portuguesa, por meio de editais públicos coordenados em rede.

O PAV III contará com convocatórias públicas para documentários (DOCTV) e obras de ficção (FICTV). Cada país selecionará um projeto inédito de 52 minutos e três curtas-metragens, com duração entre 15 e 30 minutos, totalizando nove telefilmes e 27 curtas-metragens, que serão exibidos nas TVs públicas dos Estados-Membros da CPLP. Cada longa-metragem escolhido receberá 65 mil euros, e os curtas-metragens contarão com 18 mil euros cada para sua realização.

Depois de seis anos sem contribuir, o MinC anunciou a volta do Brasil ao Programa CPLP Audiovisual em abril de 2023, quando a ministra da Cultura, Margareth Menezes, e a secretária de Audiovisual, Joelma Gonzaga, visitaram a sede da Comunidade, em Portugal. Na oportunidade, a ministra assegurou o apoio financeiro de um milhão de euros para a terceira edição do projeto.

Além do Brasil, o Programa Audiovisual é financiado através de recursos aportados por Angola e Portugal, e conta com a participação de todos os países da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa: Cabo Verde, Guiné-Bissau, Guiné Equatorial, Moçambique, São Tomé e Príncipe e Timor-Leste.

Além das convocatórias para DOCTV e FICTV 2025, o PAV III desenvolve os seguintes eixos de trabalho:

Programa Nossa Língua – Programa de Intercâmbio e compartilhamento de conteúdos entre as emissoras públicas de televisão dos Estados-Membros da CPLP, voltado ao licenciamento e teledifusão de documentários produzidos na Comunidade. Cada país participante da Rede selecionará um documentário nacional para licenciamento de exibição, compondo uma série de nove obras, cuja temática apresentará uma visão contemporânea das realidades nacionais e da diversidade cultural do mundo da língua portuguesa.

As obras comporão uma faixa de programação a ser exibida, em período simultâneo, nas emissoras públicas da Rede CPLP Audiovisual.

Painel Audiovisual da CPLP – Pesquisa – Pesquisa e Publicação relativa ao mapeamento dos setores audiovisuais dos Estados-Membros da CPLP. Trata-se de processo de diagnóstico da cadeia produtiva dos setores audiovisuais dos países da Rede, com levantamento dos agentes atuantes no setor, indicadores de infraestrutura, volume de produção, expressão econômica, estruturas de governança e marcos regulatórios em cada cenário nacional.

A composição do Painel Audiovisual da CPLP promoverá o impulso na cooperação setorial entre os Estados-Membros e com os parceiros internacionais, além de localizar áreas estratégicas para a formulação de novas políticas públicas para o audiovisual nos contextos nacionais e multilaterais.

Oficinas de Formação – O PAV III promoverá a realização de um amplo conjunto de ações de formação, seja em dinâmicas implementadas em cada Polo Nacional participante, seja em dinâmicas unificadas, envolvendo participantes do conjunto dos Polos Nacionais, ora em regime presencial, ora em atividades online. Serão oferecidas oficinas voltadas à formação em gestão, desenvolvimento de projetos, técnicas de fotografia e captação de som, montagem, curadoria de programação e planejamento de difusão.

Através das duas edições anteriores, foram produzidos 18 documentários e quatro obras de ficção, além da promoção da circulação de outros 28 documentários. Ao todo, essas ações resultaram em mais de 50 horas de programação compartilhada entre as emissoras públicas dos países da CPLP.

A edição deste ano dá continuidade a esse percurso, ampliando o impacto e a abrangência da cooperação audiovisual lusófona e reafirmando o compromisso dos países-membros com o fortalecimento das indústrias criativas, a valorização das culturas locais e o estímulo à circulação de narrativas que falam com a diversidade do mundo em português.

Criada em 1996, a CPLP reúne os nove países de língua oficial portuguesa com o objetivo de promover a cooperação técnica, a concertação política e a valorização da língua comum. A cultura é uma de suas áreas prioritárias de atuação, impulsionando programas de intercâmbio e políticas públicas que reconhecem o papel da arte na construção de identidades e no desenvolvimento social, humano e econômico.

Foi nesse contexto que surgiu, em 2015, o Programa CPLP Audiovisual (PAV), a partir de uma recomendação dos Ministros da Cultura dos Estados-Membros. O objetivo central é implantar uma política compartilhada de fomento à produção e à difusão do audiovisual entre os países da comunidade, promovendo integração cultural, fortalecimento institucional e circulação de conteúdos nas emissoras públicas dos nove países.

Os regulamentos de participação e mais informações estão disponíveis no site www.cplp.org. O prazo para as inscrições é até o dia 25 de setembro.