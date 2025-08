Atividades presenciais do 3º Festival Curta! Documentários estão com inscrições abertas

Finalizada a etapa de exibição e votação, o 3º Festival Curta! Documentários promove uma programação presencial com atividades gratuitas, entre 5 e 7 de agosto, no Estação NET Rio, em Botafogo. Serão duas masterclasses com os cineastas Lúcia Murat, Emílio Domingos e Felipe David Rodrigues; sessões da Sala de Montagem com dois filmes em finalização — “Angela Ro Ro” (foto), de Liliane Mutti, e “Anistia 79”, de Anita Leandro e Isabel Castro — e um dia dedicado à conexão entre educação e audiovisual, por meio do projeto CurtaENEM, com a presença do filósofo Renato Noguera. As vagas estão sujeitas à lotação das salas de cinema, e os ingressos podem ser retirados pela plataforma Sympla. A premiação e o encerramento da edição serão no dia 8 de agosto, com transmissão pelo Youtube do canal. O festival é apresentado pela Claro, através da Lei de Incentivo à Cultura do Ministério da Cultura.

As sessões Sala de Montagem mostram trechos exclusivos e inéditos de filmes ainda em finalização e que serão exibidos no Curta! e CurtaOn quando prontos. É uma oportunidade para que o público entenda como se dá a montagem de uma produção. Dia 5 de agosto, às 10h, a cineasta Liliane Mutti conversa sobre o documentário “Angela Ro Ro”. Viabilizada pelo canal com verbas do Fundo Setorial do Audiovisual (FSA), a obra resgata a história da cantora, com registros e depoimentos inéditos, incluindo shows recém-gravados. A diretora estreou no cinema com o curta-metragem “Elle, Marielle Franco” (2021) e dirigiu o longa “Miúcha, a Voz da Bossa Nova” (2022).

No dia 6, às 14h, é a vez de Anita Leandro e Isabel Castro apresentarem “Anistia 79”, também viabilizado pelo Curta! por meio do FSA. A diretora e a montadora contam os detalhes do documentário, que apresenta a história de um evento, em Roma, pela anistia dos brasileiros que tiveram seus direitos cassados pela ditadura, a partir de raras imagens feitas por um exilado brasileiro que esteve no encontro. Anita Leandro é documentarista e professora, com obras como “Retratos de Identificação”. Isabel Castro, que assina a montagem, é formada em cinema e montou os longas “Madame Satã” e “Cidade Baixa”.

As masterclasses são eventos que trazem o olhar, a experiência e a sabedoria de grandes documentaristas brasileiros. Dia 5, às 14h, Emílio Domingos e Felipe David Rodrigues compartilham com o público suas trajetórias e exibem trechos inéditos de “Hyldon: As Dores do Mundo”, documentário viabilizado pelo FSA e que estreia no canal em 2026. Antropólogo e roteirista, Emílio é também diretor de “Favela é Moda” e “Chic Show”, entre outros. Felipe é diretor, roteirista e editor audiovisual, com trabalhos premiados como “Sidnei Tendler”, “Mr. Sganzerla” e “Elogio da Graça”.

No dia 6 de agosto, às 10h, é a vez de Lúcia Murat, uma das mais importantes cineastas brasileiras, dar uma masterclass. Ela é fundadora da Taiga Filmes, produtora responsável por dezenas de trabalhos para cinema e televisão. Já produziu mais de 20 filmes, dos quais dirigiu 15. Recebeu diversos prêmios nos mais importantes festivais internacionais de cinema, sendo que seu último filme, “Hora do Recreio”, foi premiado no Festival de Berlim de 2025. Entre outras obras, estão “Que Bom te Ver Viva” e “Quase Dois Irmãos”.

Na quinta-feira, dia 7, o encontro gira em torno de cinema e educação, nas sessões do CurtaENEM. Voltadas a estudantes do Ensino Médio, educadores e participantes de cursinhos populares e comunitários, elas terão a participação do professor e filósofo Renato Noguera que debate a importância das produções audiovisuais como ferramentas de ensino e pedagogia. A primeira atividade, às 10h, será para estudantes. Com mediação de professores, serão exibidos trechos de documentários que fortalecem a compreensão dos temas mais cobrados nas provas. Já às 14h, uma oficina prática destinada a gestores e professores traz dicas valiosas para criarem aulas usando filmes do festival como base.

Confira a programação completa:

De 5 a 7 de agosto

Local: Estação NET Rio – Rua Voluntários da Pátria, 35 – Botafogo

Ingressos gratuitos em https://www.sympla.com.br/produtor/festivalcurtadocumentarios

5/8 – TERÇA-FEIRA

10h – Sala de Montagem- Liliane Mutti com “Angela Ro Ro”

14h – Masterclass – Emílio Domingos e Felipe David Rodrigues

6/8 – QUARTA-FEIRA

10h – Masterclass – Lúcia Murat

14h – Sala de Montagem – Anistia 79 – Anita Leandro e Isabel Castro

7/8 – QUINTA-FEIRA

10h às 12h — Estudando com Filmes: temas que podem cair no ENEM

14h às 16h — Ensinando com Filmes: oficina “Procura-se Professor Autor”

8/8 – SEXTA-FEIRA

Festa de premiação transmitida pelo youtube https://www.youtube.com/@canalcurta/streams)