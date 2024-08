David Schurmann lança “My Penguin Friend” nos Estados Unidos

Foto: Wilson Rabelo, José Trassi, Thalma de Freitas, David Schurmann e Pedro Urizzi

A pré-estreia californiana de “My Penguin Friend”, produção norte-americana dirigida pelo cineasta brasileiro David Schurmann, contou com a presença das atrizes Duda Galvão, Ellen C. Camp e Thalma de Freitas e dos atores José Trassi, Pedro Urizzi e Wilson Rabelo, que representaram a parte nacional do elenco, desfilando pelo red carpet do icônico Egyptian Theater, em Los Angeles. Inspirado na história real do Seu João, um pescador de Provetá no estado do Rio de Janeiro, e seu amigo, o pinguim Dindin, o filme estreia em aproximadamente 2 mil salas de cinema de costa a costa dos Estados Unidos no dia 16 de agosto. Para os convidados da pré-estreia na Califórnia, uma surpresa especial: o próprio Seu João integrava o grupo organizado por David Schurmann, com o apoio da Embratur.

Depois de promover o filme em Nova York e Miami, com entrevistas para a imprensa norte-americana e outros países da América Latina, o cineasta trouxe parte do elenco brasileiro para Los Angeles e, junto com a Embratur, preparou uma segunda sessão especial para promover o Brasil nos Estados Unidos.

O red carpet do Egyptian Theater também contou com as presenças do francês Jean Reno e da mexicana Adriana Barraza, protagonistas de “My Penguin Friend”, da argentina Alexia Moyano e do colombiano Juan José Garnica. Vilfredo e Heloisa Schurmann, o filho Kian e o irmão Pierre também prestigiaram o cineasta da família.

No Brasil, “My Penguin Friend” estrela em 12 de setembro com o título “Meu Amigo Pinguim”, e distribuição da Paris Filmes.