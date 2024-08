Fórum de cinema Noronha2B traz laboratório de projetos e mercado para profissionais do audiovisual

Foto: Lia de Itamaracá © Ytallo Barreto

De 19 a 23 de agosto, o arquipélago pernambucano será palco do fórum cinematográfico Noronha2B – Film Commission Forum (N2B). Para o público geral, o evento apresenta atividades como a projeção de filmes voltados à promoção turística do Brasil, shows, mesas e oficinas. Para os profissionais do audiovisual, o N2B traz um mercado audiovisual e laboratório de projetos. Todas as atividades são gratuitas. Forte Noronha, Fundação Projeto Tamar, auditório do ICMBio e outros locais da ilha sediam as atrações.

A abertura vai contar com apresentação da cantora e compositora Lia de Itamaracá, no Forte de Nossa Srª dos Remédios. Patrimônio vivo de Pernambuco, Lia afirmou a negritude para a história da cultura popular brasileira, sendo hoje uma de suas maiores representantes. Maior voz da ciranda brasileira, ela completou 80 anos em 2024 e será uma das homenageadas do N2B. Outro show do N2B é do Maracatu Nação Noronha, grupo percussivo fundado em 2004, por Ana Martins da Costa (dona Nanete).

Os realizadores também vão participar de rodadas de negócios com players e representantes de filmcommissions, seminários e experiências imersivas (chamadas Location Scout), que mostram Fernando de Noronha como opção de locação para futuras produções. Representantes do Governo Federal, como o presidente da Embratur Marcelo Freixo e Márcio Tavares, Secretário-Executivo do Ministério da Cultura, estarão em algumas das mesas de debate.

A programação inicia no dia 19 com a Location Scout Noronha Histórica, às 9h30. Às 10h30, começa a conversa “Turismo, Economia Criativa e Patrimônio Histórico em Fernando de Noronha”, com Freixo e outros, na Igreja Nossa Senhora dos Remédios. Às 14h30, é a vez da mesa “Mapeamento das Film Commissions no Brasil – Dados Analíticos”.

Ainda no Forte, às 15h30, a atividade é a mesa “Audiovisual, uma questão de soberania: a regulamentação do VOD e as conquistas das leis Aldir Blanc e Paulo Gustavo”, com Márcio Tavares, que também participa, junto com Freixo, da mesa das 16h30,”Comissões Fílmicas no Brasil: modelos de governança, atração de produções e promoção de destinos”. A solenidade de abertura começa às 18h. Lia de Itamaracá e Simone Zuccolotto recebem homenagem às 18h30, seguida de show de Lia, às 19h.

O segundo dia (20) começa às 9h com o workshop “Estruturação e Estratégias para o Desenvolvimento do Turismo Cinematográfico”, no Forte. Às 11h, a atração é a mesa “Serviços turísticos & Convention Bureau: turismo de negócios e a promoção do Brasil e da América Latina no mundo”. Às 13h30 é a vez da apresentação coletiva do N2B WIP LAB, no Auditório do Centro de Visitantes Projeto Tamar.

Às 16h, começa a mesa “A SAV/MinC e as políticas de internacionalização do audiovisual brasileiro”, no Projeto Tamar, seguida de Location Scout na Praia do Bode, às 16h30. À noite, às 19h30, a Sessão Luau – Embratur, Turismo Transforma: Turismo de Base Comunitária, Gastronômico, Religioso e Afroturismo, o videoclipe “Dorme Pretinho” (2022) e o longa “Amazônia” (2013), projetados na Praça São Miguel.

A quarta (3) inicia às 9h com a palestra “A Ilha dos Tubarões”, no Museu dos Tubarões. Às 10h acontece o Destination Film Market. À tarde, começa o workshop “Políticas de Atração: Cash Rebate, Cash Refund, Tax Rebate e Tax Credit”, às 14h, no Auditório do Centro de Visitantes Projeto Tamar. Às 15h é a vez da mesa “Audiovisual, Turismo e Reconstrução: Os desafios da Porto Alegre Film Commission”. Das 16h às 18h30, o Destination Film Market na Cacimba do Padre conclui o dia com rodadas de negócios.

No quarto dia (22), o fórum traz, às 9h, a oficina “Filmando em Áreas de Conservação”, seguida do workshop “ESG’s na Produção Audiovisual: Guia Verde e Green Consultant”, às 10h30, no Projeto Tamar. Às 13h30, acontece a “Oficina de Roteiro: Criando Personagens”, na Escola Arquipélago Fernando de Noronha.

Às 14h é a vez da mesa “A imagem do Brasil: o que vemos e o que pretendemos revelar”, no Projeto Tamar. A Location Scout Parque Nacional Marinho de Fernando de Noronha e Praia do Sancho: A melhor praia do mundo (Tripadvisor) começa às 15h30.

O último dia do evento, 23 de agosto, começa às 9h, com a Location Scout Praia do Leão com Projeto Tamar, com atividade de plantio de mudas nativas com EcoNoronha. Às 11h é a vez do painel “Ciência, Tecnologia e Sustentabilidade: o que podemos aprender com Fernando de Noronha”, no LAB Noronha.

A tarde começa às 14h com a oficina “Por que viciamos em séries?”, no Auditório ICMBio. Às 15h30 inicia a mesa “Janelas de Legitimação: Audiovisual Latino-americano e os Festivais de Cinema”, no mesmo local. A Location Scout Praia da Conceição começa às 17h. Às 18h30 é a vez da Sessão Luau Cinema Pernambucano com curtas regionais, na Praia da Conceição. O show da Maracatu Nação Noronha na Vila dos Remédios encerra o evento às 21h30.

O Noronha2B – Film Commission Forum (N2B) tem patrocínio do Banco do Nordeste, através da Lei de Incentivo à Cultura – Lei Rouanet, Ministério da Cultura, Governo Federal. O evento conta com patrocínio da CAIXA, EcoNoronha, Porto Alegre Film Comission, Embratur – Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo e Ancine – Agência Nacional do Cinema.

O evento tem apoio da Administração de Fernando de Noronha, Secretaria de Meio Ambiente, Empetur – Empresa de Turismo de Pernambuco, Fundarpe – Fundação do Patrimônio Histórico e Artístico de Pernambuco, Secretaria de Cultura, Secretaria de Turismo e Lazer, TV Pernambuco e Governo de Pernambuco. O N2B conta com a parceria do Forte Nossa Senhora dos Remédios, Projeto Tamar e Ministério do Meio Ambiente, através do ICMBio.

A primeira edição tem curadoria de Alessandro Engroff, Carla Esmeralda, Paulo Senise e Zeca Brito. A produção fica a cargo da Anti Filmes.

A programação completa pode ser conferida no site noronha2b.com.