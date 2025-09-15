Longa-metragem baiano abre chamada de elenco

Em fase de pré-produção, o longa-metragem provisoriamente intitulado “O Baiano Precisa Ser Estudado”, que será filmado em Salvador e São Paulo, em novembro e dezembro, abriu chamada de atores e atrizes interessados em compor tanto o elenco principal quanto o de apoio.

O roteiro acompanha a história de Samira, que retorna à sua cidade natal depois de 21 anos concentrada nos estudos do mestrado, e de Wesley, que enfrenta um recomeço após um relacionamento conturbado que acabou com uma guarda compartilhada de um Yorkshire. O encontro entre os dois desencadeia uma jornada de descobertas, afetos e humor, onde prazos, obrigações e a rotina se misturam à leveza de um romance de verão cheio de brasilidade.

A produção busca atores e atrizes com experiência em atuação, de diferentes idades, gêneros e cores, que estejam disponíveis para filmar em Salvador. Os interessados devem enviar portfólio e material de apresentação para o e-mail sujeitofilmes@gmail.com até o dia 18 de setembro. No dia 28 de setembro será anunciada a lista dos selecionados para a segunda fase, quando terão início os testes presenciais, previstos para acontecer a partir de 1º de outubro. Os papéis contam com remuneração, a ser definida conforme a seleção, e não é exigido registro profissional (DRT).

O projeto é uma realização da Ori Imagem e Som Produções Cinematográficas, com produção Associada a Quantas Estudios e Sujeito Filmes, com criação e roteiro de Heraldo de Deus, direção e produção de Tom Pinheiro e produção executiva de Dayane Sena.

Este projeto foi contemplado nos editais da Paulo Gustavo Bahia e tem apoio financeiro do Governo do Estado da Bahia.