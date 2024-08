O Cinema em Movimento – Circuito Universitário exibirá filmes seguidos de debates em universidades e instituições de ensino de todo o Brasil, entre os meses de agosto e dezembro. Para a realização da mostra, foram selecionados universitários das 26 capitais do país e do Distrito Federal. Eles serão os agentes mobilizadores em suas cidades e terão a responsabilidade de organizar um total de 405 sessões presenciais e 135 lives em suas páginas no Instagram.

A mostra é realizada desde 2000 pela MPC Filmes, com o objetivo de fomentar, no ambiente acadêmico, o diálogo e a reflexão sobre questões de interesse nacional e histórico abordadas nas obras a serem exibidas. Atualmente, conta com patrocínio da Petrobras, através do programa Petrobras Cultural, que foi remodelado fortalecendo as ações para o audiovisual e o cinema brasileiro.

Nesta edição, serão exibidos 5 filmes com temáticas ligadas aos Direitos Humanos. Entre eles, os longas “Para Onde Voam as Feiticeiras”, de Eliane Caffé, Carla Caffé e Beto Amaral, “Rio, Negro”, de Fernando Sousa e Gabriel Barbosa, e “Olha pra Elas” (foto), de Tatiana Sager, além dos curtas-metragens “Vãnh gõ tõ Laklãnõ”, de Barbara Pettres, Flávia Person e Walderes Coctá Priprá, e “Vozes Negras”, de Isabela Ferreira, Karime Pereira e Maria Eliane Alves.

Os 27 universitários (agentes mobilizadores), oriundos de cursos variados, como Jornalismo, Geografia, Produção Audiovisual, História, Filosofia, entre outros, serão responsáveis por articular as exibições nas instituições de ensino, divulgar o evento, convidar debatedores para compor as mesas de debates, além de relatar cada sessão. Ao longo de toda a realização do Circuito, os estudantes receberão orientações e estarão sob supervisão da MPC Filmes.

As exibições dos filmes são gratuitas e abertas ao público. Após as sessões serão promovidos debates com acadêmicos, pesquisadores, pessoas ligadas a movimentos sociais, culturais e de direitos humanos. Os debates online serão realizados por meio de lives nas páginas dos agentes mobilizadores e todos os cinco filmes ficarão disponíveis em um link no perfil da MPC Filmes no Instagram (@mpcfilmes).

O Cinema em Movimento é hoje o maior projeto de difusão não comercial de cinema da América Latina. Organiza circuitos de exibição gratuita de filmes de longa, média e curta-metragem, da recente produção brasileira, em espaços públicos, escolas e universidades nas 27 unidades da federação.