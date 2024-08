7ª Mostra de Cinema de Fama lança programação focada em ancestralidade

Foto: “Being Ten”, de Fatemeh Jafari (Irã)

A 7ª Mostra de Cinema de Fama, que acontece na cidade de Fama, em Minas Gerais, entre os dias 22 e 25 de agosto, celebra o tema “Ancestralidades e Representatividade no Cinema Brasileiro”, destacando a rica diversidade cultural por meio do cinema nacional e internacional, com 44 filmes selecionados em quatro mostras competitivas: Mostra Nacional, Mostra Mineira, Mostra de Animação e Mostra Animação Internacional. As mostras incluem 19 filmes de diferentes estados brasileiros, 8 produções cinematográficas mineiras, 7 obras de animação nacionais e 10 animações internacionais de diferentes nacionalidades.

A cerimônia de abertura da mostra acontecerá no dia 22 de agosto, às 19h, na Praça Sagrado Coração de Jesus, localizada na R. Pedro II. Esse espaço ao ar livre, situado à beira do Lago de Furnas, proporcionará uma experiência sensorial que combina música, espiritualidade e tradição afro-brasileira. A abertura será marcada por uma apresentação cultural da Tenda de Umbanda e Candomblé Maria Baiana de Aguiné, acompanhada pela Orquestra Filarmônica de Varginha. O público também poderá conferir a exibição do curta “O Sagrado”, de Black Dom, produzido pelo Projeto Filme de Bairro.

Este ano, a mostra presta uma homenagem especial ao ator e diretor Fabrício Boliveira, com atuações em filmes como “Faroeste Caboclo” (2012), “Nise da Silveira” (2015), “Simonal” (2019) e “Breve Miragem de Sol” (2020). Em 2024, ele estreia no filme “Mugunzá” e está finalizando sua primeira direção em longa-metragem, “Antígona Não Nasci pro Ódio, Nasci pro Amor”, com estreia prevista para 2025. Fabrício também se destacou em séries como “Suburbia” e “13 Dias Longe do Sol” e é atualmente o protagonista da novela “Volta por Cima”, na Rede Globo.

Durante a mostra, será exibido o filme “Breve Miragem de Sol”, dirigido por Eryk Rocha, em homenagem ao trabalho e contribuição de Fabrício Boliveira para o cinema brasileiro. Essa exibição ocorrerá na Praça Sagrado Coração de Jesus, como parte da programação de encerramento, no dia 25 de agosto, às 19h, com a presença do ator.

Entre os espaços, o Casarão Fiúza, localizado na Rua Gaspar Lopes, 214, será dedicado a homenagear a memória do cineasta mineiro Guilherme Fiúza, que deixou um legado significativo no setor audiovisual de Minas Gerais e do Brasil. No Casarão Fiúza, o público poderá visitar a exposição “Um pano só”, do fotógrafo Black Dom, que estará disponível durante todo o evento. Além disso, o espaço será palco da roda de conversa “Cinemas Negros em Minas Gerais: Herança Ancestral e Imaginação de Futuro”, que acontecerá no dia 24 de agosto, às 14h, mediada por Tatiana Carvalho Costa.

No dia 23 de agosto, das 9h às 16h, o Casarão Fiúza também será ponto para o Encontro de Festivais e Mostras de audiovisual de Minas Gerais com o Fórum dos Festivais. O evento reunirá representantes de festivais e mostras de cinema de todo o estado para fomentar a troca de experiências e fortalecer as redes de colaboração. Durante o encontro, serão discutidos temas cruciais para o setor, como políticas públicas, financiamento, distribuição e exibição de filmes, além de questões relacionadas à inclusão e diversidade no cinema, com a presença da diretora do Fórum dos Festivais, Josiane Osório de Carvalho, membro da Comissão Nacional de Incentivo à Cultura (CNIC).

Atividades formativas

Além das exibições, a Mostra de Cinema de Fama oferece uma variedade de oficinas gratuitas voltadas para o desenvolvimento criativo e a exploração do cinema como meio de expressão. Entre elas, destaca-se a Oficina de Criação Audiovisual com Anselmo Vasconcellos, que será realizada no Casarão Paradiso, situado na Rua Alfenas, 60 (também referenciado como Sagrado Coração de Jesus, 60), nos dias 23, 24 e 25 de agosto, das 9h às 12h e das 14h às 17h. Nessa oficina gratuita, os participantes terão a oportunidade de explorar novas dimensões da atuação e dramaturgia com o renomado ator, autor e diretor Anselmo Vasconcellos.

Outra atividade gratuita é a Oficina Poesia de Guardanapo – Escrita Criativa com Lee Kauê, que ocorrerá no Hotel Castelo, situado na Rua Joaquim Avelino de Rezende, 120, nos dias 23 e 24 de agosto, das 16h às 18h. Nessa oficina, Lee Kauê convida os participantes a embarcar em uma jornada de escrita criativa e autodescoberta por meio da poesia e da arte.

Para participar das atividades, os interessados devem realizar a inscrição por meio do site oficial da Mostra de Cinema de Fama, www.mostrafama.com.br. As vagas são limitadas e preenchidas por ordem de inscrição.

Prêmio Cardume

Nesta edição, a Mostra de Cinema de Fama firma uma parceria com a Cardume, uma plataforma de streaming dedicada a curtas-metragens brasileiros, que oferecerá um prêmio de aquisição em dinheiro para o licenciamento de um curta-metragem exibido na Mostra Fama. O filme vencedor será selecionado pela equipe de curadoria da Cardume. A plataforma reúne um catálogo 100% brasileiro com cerca de 200 curtas licenciados e premiados nos mais importantes festivais de cinema do mundo.

A 7ª Mostra de Cinema de Fama é uma realização do Instituto Gesto, da Secretaria de Cultura e Turismo do Governo de Minas Gerais, da Lei Paulo Gustavo, do Ministério da Cultura e do Governo Federal, reafirmando o compromisso com a valorização da cultura e diversidade brasileiras.

A programação completa dos filmes e atividades podem ser obtidas no site www.mostrafama.com.br.

7ª Mostra de Cinema de Fama

Data: 22 a 25 de agosto

Locais: Praça Sagrado Coração de Jesus (R. Pedro II, 2-32), Casarão Fiúza / Cine Bar: (R. Gaspar Lopes, 214), Casarão Paradiso (R. Alfenas, 60), Hotel Castelo (R. Joaquim Avelino de Rezende, 120)

Entrada: Gratuita