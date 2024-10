MinC realiza Seminário para aprofundar discussões sobre o Novo PDM do Audiovisual Brasileiro

A Secretaria do Audiovisual (SAV) do Ministério da Cultura (MinC) realizará, entre os dias 28 e 30 de outubro, o Seminário Economia Audiovisual e Interseccionalidades, que dará continuidade à construção do novo Plano de Diretrizes e Metas (PDM) do Audiovisual Brasileiro. Este evento discutirá questões fundamentais para o fortalecimento do setor audiovisual, abordando a inclusão de mulheres, negros, indígenas, pessoas LGBTQIAPN+ e outros grupos historicamente sub-representados, além de explorar o impacto econômico do audiovisual na geração de empregos e renda no Brasil.

Essa é uma etapa essencial na formulação do PDM, que orientará as políticas públicas para o audiovisual nos próximos dez anos. As discussões e sugestões levantadas durante o evento serão consolidadas e analisadas pelo Conselho Superior de Cinema, em conjunto com a SAV, responsável por elaborar o plano que guiará o setor.

O seminário também se baseará nos debates ocorridos nos encontros regionais do Circula MinC, realizados em cinco regiões brasileiras, onde foram discutidos temas como acessibilidade, regionalização e o fortalecimento da cadeia produtiva. Essas contribuições já vêm sendo coletadas desde setembro, com a participação ativa de representantes do setor e da sociedade civil.

Entre 2 e 13 de dezembro, o PDM passará por uma consulta pública nacional no portal do Ministério da Cultura. A SAV continuará a promover diálogos abertos para garantir que o PDM reflita as reais necessidades e expectativas do setor audiovisual e da sociedade. O plano será finalizado em 2025, representando uma construção coletiva, democrática e participativa.