Mostra SP promove o lançamento do livro “O Sentido das Paixões”, de Hermes Leal

Foto © Junior Suzuki

O livro “O Sentido das Paixões – Teoria Semiótica da Narrativa e da Ficção”, de Hermes Leal, que, de forma inédita, expõe as estruturas narrativas e a densidade dos personagens que fizeram as grandes obras do cinema e da literatura, será lançado na 48ª Mostra Internacional de Cinema em São Paulo, com sessão de autógrafos, no dia 22 de outubro, às 15h, no foyer Oscarito da Cinemateca Brasileira.

Através da aplicação da Semiótica das Paixões – lançada na França em 1992 por A. J. Greimas, e ensinada atualmente nas grandes universidades do mundo inteiro –, o livro oferece uma nova teoria para entender e seguir a estética e os personagens das principais obras de ficção da humanidade; de Fellini, Bergman, Trufautt e Godard a Camus, Poe, Proust, Baudelaire, Sartre e Peter Handke. E, no Brasil, no cinema de Walter Salles e Kleber Mendonça Filho.

O livro explica como as paixões foram fundamentais para a existência dessas grandes obras, e como a aplicação correta dos efeitos da paixão da “melancolia” foi determinante para a construção profunda de personagens e para a estética sensível de filmes como “Jules e Jim”, de François Truffaut, “A Doce Vida” e “Oito e Meio”, de Fellini, “Morango Silvestres”, de Bergman, “Acossado”, de Godard, e “O Som ao Redor”, de Kleber Mendonça.