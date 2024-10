Mostra SP realiza masterclass sobre cinema indiano no Espaço Petrobras

Pelo segundo ano, a área externa da Cinemateca Brasileira recebe uma programação especial durante a 48ª Mostra Internacional de Cinema em São Paulo. O Espaço Petrobras conta com exibição de filmes, bate-papos e apresentações musicais.

Em uma edição em que a Mostra faz um recorte do cinema indiano com o Foco Índia, o espaço irá sediar uma masterclass sobre o cinema do país, com os jornalistas Shobhan Saxena e Florência Costa, na terça (22/10), às 17h.

Com o título de “A evolução do cinema e as mudanças sociais e culturais da Índia”, a masterclass observa como, mesmo antes da independência da Índia (1947), o cinema era a maior forma de entretenimento do país. Desde os anos 30, o cinema seguiu e influenciou a trajetória das mudanças sociais e políticas indianas. Depois, no processo de formação da nação, a Índia acabou se projetando como uma potência emergente, inclusive no cinema.

A entrada é gratuita e está sujeita à lotação. A retirada de ingressos acontece 1 hora antes do evento, que possui interpretação em Libras.

O Espaço Petrobras fica na Cinemateca Brasileira (área externa), no Largo Sen. Raul Cardoso, 207, Vila Clementino, em São Paulo.