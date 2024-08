FAM divulga os filmes selecionados para a Mostra On-Line

Em mais uma divulgação dos filmes selecionados para a 28ª edição do Festival Internacional de Cinema Florianópolis Audiovisual Mercosul – FAM 2024, a categoria de destaque dessa vez é a Mostra On-Line. Ao todo, participam seis obras produzidas na Argentina (1), Chile (1) e no Brasil (4).

A mostra é uma novidade deste ano e possibilita a ampliação do acesso das produções cinematográficas estrangeiras no festival. Entre as obras selecionadas, há bastante diversidade e diferentes metragens: têm dois documentários, ambos de diretores estreantes; duas comédias; um filme sobre povos indígenas; e um que registra o fim de um cinema de rua.

A Panvision destaca ainda que dois dos selecionados da Mostra On-Line serão exibidos pela primeira vez para o público na América do Sul durante o festival: “Diario de un Hombre a la Deriva” e “Pano pra Caetano”; três obras terão exibição inédita em Santa Catarina: “Apuntes sobre La Muerte de un Cine”, “Hélio Melo” e “Javyju – Bom Dia”. Já a obra “Feira da Ladra” (foto), que também foi selecionada para a mostra, já recebeu três premiações nacionais.

As sessões de cinema do FAM 2024 serão realizadas no CineShow do Beiramar Shopping e as demais atividades do evento ocorrem no Majestic Palace Hotel, em Florianópolis. Toda a programação estrá no site www.famdetodos.com.br.

Confira a lista de filmes da Mostra On-Line:

Apuntes Sobre La Muerte de Un Cine, de Iñaki Oñate | Argentina, Buenos Aires | 2023 | 21 min | Documentário

Diario de un Hombre a la Deriva, de Jose Ibañez | Chile, Valparaíso | 2024 | 65 min | Documentário

Feira da Ladra, de Diego Migliorini | Brasil, São Paulo/SP | 2023 | 16 min | Ficção

Hélio Melo, de Leticia Rheingantz | Brasil, Rio Branco/AC; São Paulo/SP | 2024 | 25 min | Documentário

Javyju – Bom Dia, de Cunha Rete, Carlos Eduardo Magalhães | Brasil, São Paulo/SP | 2024 | 25 min | Ficção

Pano pra Caetano, de Gabriel Lachowski | Brasil, Curitiba/PR | 2023 | 19 min | Ficção