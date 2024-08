Roteirista de “Motel Destino” prepara seu primeiro longa de ficção

Wislan Esmeraldo, que assina o roteiro do filme “Motel Destino”, novo longa de Karim Aïnouz, em colaboração com Maurício Zacharias e Karim, desenvolve seu primeiro longa de ficção como diretor, “O Rio”, que será filmado em 2025, codirigido com Hilton Lacerda (“Tatuagem”) e produzido pela Carnaval Filmes. O roteiro participou de diversos festivais e laboratórios, entre eles, Laboratório da Escola Porto Iracema das Artes – Cena 15; Taller Internacional de Guión – Bolivia Lab; Laboratório Novas Histórias do Programa SESC/Senac 2019; além do Guiões 2019 – Festival do Roteiro de Língua Portuguesa, onde ganhou o prêmio de Melhor roteiro; e o FRAPA 2018 – Festival de Roteiro Audiovisual de Porto Alegre, onde ganhou Menção Honrosa.

O drama acompanha a história de amor entre dois jovens de 15 anos, Felipe e Matheus, que é brutalmente interrompida por uma violência que obriga Felipe e sua mãe a irem embora da cidade. Cinquenta anos depois, com a morte da mãe, Felipe se vê obrigado a retornar à sua cidade natal para cumprir um último desejo dela de ser enterrada lá.

Em meio ao luto e ao desconforto de voltar depois de tanto tempo para o lugar de um trauma, Felipe, hoje um médico respeitado e com uma família constituída em Brasília, reencontra Matheus, um modesto soldador. Os dois senhores, já tão distintos dos garotos que foram um dia, agora se deparam com a urgência de resgatar uma conexão possível, uma reconciliação com suas memórias do passado ao longo dos poucos dias em que Felipe está ali, para a missa de sétimo dia de sua mãe.

Formado em Cinema e Audiovisual pela Universidade Federal do Ceará, Wislan tem uma carreira em que se destaca como realizador e roteirista. Diretor de curtas como “Tenho um Dragão que Mora Comigo” (2014) e “Para minha Mãe” (2015), seus filmes já circularam por diversos festivais nacionais como Cine Ceará, Mostra de Cinema de Tiradentes, Festival do Rio, Festival Internacional de Curtas Metragens de São Paulo – Kinoforum e Panorama Internacional Coisa de Cinema.

“Tenho um Dragão que Mora Comigo” foi premiado no 14º Goiânia Mostra Curtas, como Melhor Filme pelo Júri Oficial, no I MOV – Festival Internacional de Cinema Universitário de Pernambuco, como Melhor Filme pelo Júri especial ABD/APECI; 13º NOIA – Festival Brasileiro de Cinema Universitário, Melhor Intérprete Coadjuvante para Wellington Silva; e 25° Cine Ceará, com o Prêmio A Ficção Necessária.

Além dos curtas, Wislan é codiretor e corroteirista do telefilme “Guerra da Tapioca” (2017), uma coprodução Tardo e Globo Filmes, e das séries de TV “Identidade, #Transvive” (Tardo), “Se Avexe Não” (TV Brasil/EBC) e “Trago a Pessoa Amada” (Prime Box Brazil), ambas produzidas pela Orla Filmes.

No gênero documental, é responsável pela codireção de “Um Pedaço do Mundo” (2022), que fez ao lado de Victor Costa Lopes e Tarcísio Rocha.