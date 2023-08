Nova série da HBO Max, “Cidade de Deus”, inicia gravações

A HBO Max iniciou as gravações da série “Cidade de Deus”. Em seis episódios, a nova série nacional original da plataforma se passa duas décadas depois da história do filme homônimo premiado internacionalmente.

Com produção da O2 Filmes, “Cidade de Deus” continuará a história de seus lendários personagens, tendo como ponto de partida as memórias de Buscapé. O enredo se passa no início dos anos 2000 e traz trechos do filme em flashbacks, para reconstrução de lembranças e memórias afetivas dos protagonistas. A série está sendo gravada em São Paulo.

O elenco da produção traz personagens consagrados do filme: Alexandre Rodrigues volta no papel de Buscapé, Kiko Marques revive o papel de Reginaldo (Cabeção) e Edson Oliveira como Barbantinho. Além destes, Andréia Horta, Marcos Palmeira, Roberta Rodrigues, Sabrina Rosa, Jefferson Brasil, Thiago Martins, Eli Ferreira, Otávio Linhares, Rafael Lozano, Leandro Daniel e Luiz Bertazzo também estão confirmados. A série “Cidade de Deus”, assim como no filme, destaca talentos vindos de comunidades como Cidade de Deus, Vidigal, Mangueira entre outras. São eles: Victor Andrade, Demétrio Nascimento, Luellem de Castro, Carol Dall Farra, Aretha Sadick, Dhonata Augusto, Jurema da Matta, Eduardo BR, Emilly Amaral, Shirley Cruz e Manuela Dourado.

No longa, o ditado popular “se correr o bicho pega, se ficar o bicho come” apresentava a Cidade de Deus como um lugar insolúvel. Na série, a comunidade assolada pela disputa entre traficantes, policiais e milicianos traz uma perspectiva de resistência coletiva.

“Cidade de Deus” é uma série Max Original, produzida pela O2 Filmes, inspirada na obra de Paulo Lins. Os produtores responsáveis pelo projeto são Andrea Barata Ribeiro e Fernando Meirelles. Aly Muritiba assina a direção geral e Bruno Costa entra como segundo diretor. O roteiro é de Sérgio Machado, Renata Di Carmo, Armando Praça, Estevão Ribeiro, Rodrigo Felha e Muritiba. A série ainda não tem previsão de estreia.