Vencedor do Leão de Prata no Festival de Veneza, “O Brutalista” será exibido na Mostra SP

A 48ª Mostra Internacional de Cinema de São Paulo, em parceria com a Universal Pictures, exibirá com exclusividade o filme “O Brutalista”, de Brady Corbet. Vencedora do Leão de Prata de melhor direção no Festival de Veneza deste ano, a produção conta a história de um arquiteto húngaro chamado László Toth, que sai da Europa no pós-guerra para reconstruir sua vida na América. Os ganhadores do Oscar Adrien Brody e Felicity Jones são os protagonistas.

“O Brutalista” é a história de como o sonho americano se torna tóxico aos olhos do casal Toth, depois que László conhece e aceita o patrocínio do rico industrial Harrison Lee Van Buren em troca da construção de um memorial para a falecida mãe do mecenas na extensa propriedade do oligarca na Pensilvânia.

No Brasil, o longa tem previsão de estreia para o primeiro trimestre de 2025. A Mostra SP acontecerá de 7 a 25 de outubro.