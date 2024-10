TvZero inicia filmagens da comédia romântica “Trago seu Amor”

Giovanna Grigio será Mia nos cinemas, uma jovem bruxa que enfeitiça as pessoas com seu beijo em troca de dinheiro e que tem como fiel escudeiro Ariel, interpretado por Diego Martins. A dupla faz parte do enredo do longa “Trago seu Amor”, que está sendo filmado no Rio de Janeiro e tem previsão de estreia para o final de 2025. Com produção da TvZero e coprodução e distribuição da H2O Films, o filme também tem no elenco Jê Soares, como Renê, e João Manoel interpretando Yuri.

Dirigido por Claudia Castro e com roteiro de Letícia Fudissaku, “Trago seu Amor” é uma comédia romântica que traz no centro da trama a jovem Mia, uma bruxa egocêntrica que tem um poder inusitado: quem a beija se apaixona por ela ou volta a se apaixonar pela última pessoa que amou. Em uma das suas rondas, Mia se depara com Yuri, que está desiludido após o término com René. Mas, quando a bruxa o convence a conhecer seus trabalhos, o inusitado acontece e Mia se apaixona pela ex-namorada do jovem.