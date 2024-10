Longa brasileiro “Salomé” fará sua estreia mundial no FICValdivia, no Chile

Segundo longa do pernambucano André Antônio, “Salomé” fará sua estreia mundial na mostra competitiva do 31º Festival Internacional de Cine de Valdivia, que acontece no Chile entre 14 e 20 de outubro. O filme é uma produção de Dora Amorim, Júlia Machado, Thaís Vidal, as três da Ponte Produtoras e, também, do coletivo Surto & Deslumbramento. O lançamento nos cinemas será realizado pela Vitrine Filmes.

A figura de Salomé – a princesa bíblica responsável pela decapitação de Iokanaan (o nome hebraico para João Batista) – foi frequentemente elevada, ao longo da história da arte, da literatura, do teatro e do cinema, ao status de imagem emblemática de um erotismo queer transgressor. Para a construção do longa, o diretor, que também assina o roteiro do filme, tentou trazer o sabor de um melodrama clássico.

Em “Salomé”, finalmente há personagens e um elenco trans protagonizando uma narrativa que não é sobre a experiência da transição de gênero e da violência advinda do preconceito, temas aos quais essas artistas trans são sempre associadas, não lhes permitindo voos em outras propostas estéticas. Esta é uma demanda frequente, ainda que pouco atendida, das lutas pela representatividade trans.