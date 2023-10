Inscrições abertas para o II Mercado Sur Frontera WIP LAB

Estão abertas as inscrições para o II Mercado Sur Frontera WIP LAB, que acontece dentro da programação da 14ª edição do Festival Internacional de Cinema da Fronteira. A atividade será realizada de 29 de novembro a 3 de dezembro, em Bagé (RS), com foco em produções com potencial de coprodução e distribuição em outros países, sobretudo integrantes do Mercosul.

As inscrições são gratuitas e estarão abertas até 8 de novembro, mediante o preenchimento do formulário de inscrição disponível no link da bio do perfil do Instagram @festivaldafronteira. Não há limite de inscrições de projetos por participante. Todos os textos deverão ser enviados em português e espanhol.

Serão aceitos exclusivamente projetos de longa-metragem (ficção, documentário e híbrido) em duas categorias de inscrição: Work In Progress (WIP), para talentos com projetos em fase de finalização; e Desenvolvimento (LAB), para talentos com projetos em fase de desenvolvimento (exemplos: sinopse, argumento, roteiro ou pré-produção). Dez talentos serão selecionados, sendo quatro na categoria WIP e seis na categoria LAB.

Os talentos escolhidos vão participar de uma programação de quatro dias que incluem consultorias coletivas e individuais com tutores, reuniões de negócios com players e pitching aberto ao público. Na categoria Work In Progress, haverá exibição do filme em cabine fechada com a presença dos tutores, seguida de devolutiva e orientação criativa.

Jana Wolff (Berlinale), Mario Durrieu (Festival Internacional de Cine Documental de Buenos Aires) e Walter Tiepelmann (Festival de Málaga) serão alguns dos tutores desta edição.

O XIV Festival Internacional de Cinema da Fronteira tem o patrocínio master da Claro, através da Secretaria de Estado da Cultura, Sistema Pró Cultura RS/LIC, e patrocínio do Sesi. A produção é de Maristela Ribeiro Produções e realização da Associação Pró Santa Thereza e Anti Filmes, promoção da Prefeitura Municipal de Bagé através da Secretaria Municipal de Cultura, com apoio institucional da Universidade Federal do Pampa (Unipampa) e Centro Universitário da Região da Campanha (Urcamp) e Instituto Federal Sul Rio-grandense (IFSul).