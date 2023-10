Escola de Cinema Darcy Ribeiro lança novos cursos online voltados para profissionais e estudantes do setor audiovisual

A Escola de Cinema Darcy Ribeiro, em parceria com a Alfândega Filmes, vai realizar dois novos cursos voltados para profissionais e estudantes: “Audiovisual e Mídias Digitais” e “Pós-Produção de Imagem e Som para Cinema, TV e Mídias Digitais”. Ambos vão começar no dia 20 de novembro, e como serão realizados no formato online, vão reunir alunos de todo o Brasil.

No conteúdo programático do curso de Pós-Produção estão previstas aulas como “História e Estética dos Efeitos Visuais e Animação”, “Novas Mídias e Tecnologias Disruptivas”, “Animação e Técnicas de Projetos 3D”, entre outras. Já no curso de Audiovisual e Mídias Digitais, a grade curricular será composta por conteúdos diversos, dentre eles “Cibercultura e Audiovisual”, “Narrativas Transmídia” e “Roteiro Interativo”. No cronograma, estão previstas ainda masterclasses com alguns dos maiores cineastas do país, como Ruy Guerra, Aluízio Abranches e Flávio Tambellini. As inscrições já estão abertas e podem ser feitas por pessoas interessadas de todo o país aqui.

Sediada por 20 anos no prédio dos Correios, na Rua da Alfândega, no Centro do Rio de Janeiro, a Escola de Cinema Darcy Ribeiro teve o imóvel confiscado durante a pandemia por decisão judicial, em 2020. Após um período avaliando novas possibilidades para manter o seu legado, Irene Ferraz, diretora da instituição, lançou recentemente a produtora Alfândega Filmes, com o intuito de ser também o braço digital da ECDR.