Planeta.doc Film Festival abre inscrições para escolas e universidades de todo Brasil

O Festival Internacional de Cinema Socioambiental Planeta.doc está com inscrições abertas para escolas e universidades brasileiras que queiram promover debates sobre questões socioambientais trazidas por cineastas nacionais e internacionais.

A plataforma do evento disponibiliza uma mostra com os 48 filmes vencedores de sua sétima edição, nas categorias Planetadoc Internacional, Planetadoc Brasil e Planetadoc Santa Catarina.

O evento segue com programação contínua até 31 de dezembro. A oitava edição do festival tem início em 24 de outubro, trazendo mais de 100 filmes nacionais e internacionais de caráter socioambiental. O festival abre com a realização do Planetadoc Conferência, em formato online. O ciclo de conferências, intitulado “Decoloniza Já!” trará pensadores do Brasil e do mundo com tema centrado na decolonização ou decoloneidade. O pensamento decolonial é um pensamento que se desprende de uma lógica de um único mundo possível e se abre para uma pluralidade de vozes e caminhos.

Para acessar os filmes e receber todas as informações do evento, basta se cadastrar em https://planetdoc.org/cadastro.

O Festival Planeta.doc também disponibiliza, para toda a rede de escolas públicas (municipais e estaduais) de ensino fundamental e médio, a Plataforma Planeta na Escola, permitindo a utilização dos filmes em sala de aula ou em formato híbrido como ferramenta de educomunicação. O objetivo é difundir temáticas relacionadas à preservação da vida por meio de filmes com foco nos desafios da sustentabilidade e apresentação de soluções que estão sendo geradas para viabilizar sociedades harmonicamente integradas ao seu meio natural.

A plataforma cria uma comunidade de aprendizagem, que permite aos professores compartilhar suas práticas pedagógicas e construir um projeto conjunto de utilização do cinema para fins educativos. O professor é a peça chave deste processo educativo por meio dos filmes, pois ele realiza a mediação e interpretação das obras junto aos seus alunos. E tem a oportunidade de conhecer outros educadores e compartilhar com eles projetos, ideias e soluções aplicadas em sala de aula.

Por outro lado, a parceria com as escolas permite tratar desses temas de forma contemporânea, inovadora e atraente para uma geração que está formada em uma ampla rede de comunicação audiovisual.

Escolas interessadas podem se cadastrar em https://planetanaescola.com.