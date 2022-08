Mostra Ecofalante realiza masterclass com o produtor francês de “A Marcha dos Pinguins”

A 11ª Mostra Ecofalante de Cinema apresenta, em parceria com a Spcine, a masterclass Cinema de Impacto: Filmes para Mudar o Mundo, ministrada pelo francês Jean-François Camilleri, criador do selo Disneynature, referência em filmes ambientais, produtor de obras premiadas como “Oceanos” e “A Marcha dos Pinguins”, este vencedor do Oscar de Melhor Documentário e que o despertou para o poder e o impacto do cinema. Em 2019, deixou a Disney para fundar e presidir o Echo Studio, o primeiro estúdio europeu de produção de filmes de impacto.

Com vagas limitadas, a masterclass propõe uma discussão sobre o cinema de impacto para produtores, realizadores, distribuidores e estudantes interessados.

O evento acontece online, no dia 3 de agosto, às 10h. Inscrições e mais informações estão disponíveis no site https://ecofalante.org.br/…/masterclass-cinema-de-impacto.