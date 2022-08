FGV exibe o filme “Vocação do Poder”, seguido de debate com os diretores Eduardo Escorel e José Joffily

A Escola de Ciências Sociais da Fundação Getulio Vargas (FGV CPDOC), em parceria com a Assembléia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj), promoverá entre os dias 2 e 4 de agosto o Seminário: Democracia em Foco, com um ciclo de debates e exibição de filme totalmente aberto ao público. O evento conta com a participação de especialistas, intelectuais e cineastas que abordarão, a partir de diferentes perspectivas, a história, a consolidação e os desafios da democracia brasileira.

O ciclo de debates acontece nos dias 2 e 3 de agosto, no prédio da Alerj. No dia 4, às 17h30, a sede da FGV, na Praia de Botafogo, recebe a sessão do filme “Vocação do Poder”, seguida de debate com os diretores Eduardo Escorel e José Joffily. As quatro mesas do seminário – Governo representativo no Brasil: do Império à Era Vargas; Partidos e sistemas partidários no Brasil; Instituições políticas e relações Executivo-Legislativo no Brasil; e Capacidade Estatal e Políticas Públicas – são abertas ao público em geral.

O seminário foi idealizado como parte das ações de lançamento do futuro centro de cultura e memória Casa Brasileira da Democracia, no Palácio Tiradentes. O evento tem o objetivo de revisitar a história política brasileira, com debates de temas relevantes para a esfera pública. Para participar, não é necessário fazer inscrição.

A programação do evento pode ser conferida aqui.