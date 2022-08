Cineastas e produtores indicados ao 21º Grande Prêmio do Cinema Brasileiro se reúnem na série Encontros Trocas Culturais

A Academia Brasileira de Cinema e Artes Audiovisuais realiza, pelo terceiro ano consecutivo, uma série de quatro episódios, transmitidos por seu canal oficial no Youtube, com alguns dos finalistas da 21ª edição do Grande Prêmio do Cinema Brasileiro. O Encontros Trocas Culturais acontece ao vivo, às segundas-feiras, às 18h. A proposta é fazer um diálogo de cineastas para cineastas.

O encontro desta segunda, 1º de agosto, será com os indicados ao prêmio de Melhor Direção. São eles Alexandre Moratto (“7 Prisioneiros”), Aly Muritiba (“Deserto Particular”), Anna Muylaert e Lô Politi (“Alvorada”), Daniel Filho (“O Silêncio da Chuva”), Daniel Rezende (“Turma da Mônica – Lições”) e Luiz Bolognesi (“A Última Floresta”). O anfitrião será o cineasta Jeferson De, novo diretor de Comunicação da Academia Brasileira de Cinema.

Já na semana seguinte, dia 8 de agosto, o bate papo acontece com os produtores dos filmes que concorrem na categoria Melhor Longa-Metragem Ficção. A anfitriã será a nova presidente da Academia Brasileira de Cinema, Renata Magalhães, que convida Andrea Barata Ribeiro e Bel Berlink (“7 Prisioneiros” e “Marighella”), Mariza Leão “Depois a Louca Sou Eu”), Antonio Gonçalves Junior (“Deserto Particular”) e Gisela Câmara (“Homem Onça”).

A estreia desta terceira temporada aconteceu no dia 18 de julho, com os finalistas da categoria Melhor Primeira Direção. Estiveram presentes Camila Freitas por “Chão”; Cesar Cabral por “Bob Cuspe – Nós Não Gostamos de Gente”; Déo Cardoso por “Cabeça de Nêgo”; Iuli Gerbase por “A Nuvem Rosa” e Madiano Marcheti por “Madalena”. O anfitrião convidado foi o diretor Allan Deberton, premiado em oito categorias no GP do ano passado por seu filme “Pacarrete”. A apresentação é da jornalista e roteirista Melina Dalboni.

No dia 25 de julho, o bate papo aconteceu com os finalistas da categoria Melhor Documentário: Carla Camurati por “8 Presidentes 1 Juramento – A História de um Tempo Presente”, Luiz Bolognesi por “A Última Floresta”, Lô Politi, que assina com Anna Muylaert a direção de “Alvorada”, Micael Langer e Cláudio Manoel por “Chacrinha – Eu Vim Pra Confundir e Não Para Explicar” e Ricardo Calil por “Cine Marrocos”. A atriz e diretora Bárbara Paz foi a anfitriã.

A cerimônia da 21ª edição do Grande Prêmio do Cinema Brasileiro será realizada no dia 10 de agosto, às 21h, na Cidade das Artes, no Rio de Janeiro. A transmissão será ao vivo pelo Canal do Youtube da Academia Brasileira de Cinema e Artes Audiovisuais, e pelo Canal Brasil, que estará com sinal aberto para não assinantes dentro do Globoplay.