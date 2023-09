Festival Zona de Cinema tem inscrições abertas

Nos dias 8, 9 e 10 de dezembro, acontece o III Festival Zona de Cinema, no Espaço Cultural Viaduto Realengo, na zona oeste carioca, com longas, curtas-metragens, música ao vivo, feira gastronômica e de artesanato e prêmios para os concorrentes. Serão selecionados quinze curta-metragens de periferias para a mostra competitiva. O realizador do filme mais curtido no canal do YouTube do evento durante a competição leva o prêmio de R$1.000,00. Além de outros prêmios para os selecionados e para a escolha da curadoria na forma de bolsa de estudos.

O realizador do melhor curta, escolhido pela curadoria, ganhará uma bolsa integral para o curso de storyboard na LDZ – Escola de Arte, situada no centro do Rio de Janeiro. A bolsa tem um valor estimado de R$4.450 (agosto de 2023). Caso o vencedor não possa aproveitar essa oportunidade, será oferecido a outros cineastas selecionados.

Todos os realizadores dos 15 curtas selecionados têm direito a solicitar um desconto de 50% no primeiro módulo do curso de inglês KNN Curso de Idiomas, localizado em Campo Grande, zona oeste do Rio de Janeiro. Nos módulos seguintes, o desconto pode chegar a 40%.

O III Festival Zona de Cinema ganhou o Prêmio Mostras e Festivais da Riofilme em 2022, sendo este prêmio em sua edição anterior responsável pela própria criação do coletivo em 2016.

Informações e inscrições através do Instagram do evento, www.instagram.com/zonadecinema.art.