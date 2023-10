O inédito “Capitu e o Capítulo”, de Júlio Bressane, estreia no Canal Brasil

Inédito na TV, “Capitu e o Capítulo”, dirigido por Júlio Bressane, estreia no Canal Brasil, no dia 24 de outubro, às 19h45. O filme é livremente baseado no livro “Dom Casmurro”, de Machado de Assis, e traz a história de amor de Capitu, interpretada por Mariana Ximenes, e Bentinho (Vladimir Brichta) sob outra ótica. Estão ainda no elenco Enrique Díaz, Josie Antello e Djin Sganzerla.

O filme trata com delicadeza e seriedade o amor dos dois, que começou na adolescência e perdurou até a vida adulta, quando eles precisam passar por cima das dificuldades impostas para viver a paixão. No longa, sentimentos como ciúmes e posse são abordados. O livro de Machado de Assis é um dos romances mais lidos e analisados da literatura brasileira e sua adaptação mais recente para o cinema participou da seleção oficial do Olhar de Cinema 2021 e do Festival de Roterdã no mesmo ano.