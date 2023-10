Documentário sobre pessoas trans no Brasil encerra gravações com entrevista de Érika Hilton

Após um mês de gravações, o documentário “Pajubá” encerra a fase da produção com uma entrevista da deputada federal Érika Hilton. A gravação foi no gabinete da deputada, em Brasília (DF). O filme registrou depoimentos de pessoas trans de diversas áreas, dando visibilidade às suas vivências e desafios enfrentados nas cinco regiões do país. Além de Érika Hilton, outras 27 pessoas trans foram entrevistadas. As gravações foram feitas no Rio Grande do Sul, Bahia, São Paulo e Distrito Federal.

Autora e roteirista do filme, Hela Santana é escritora negra, trans e baiana, radicada em São Paulo, e uma das responsáveis pela escolha do elenco que participa do documentário. A direção é de Gautier Lee, cineasta negra, angrense e não-binária.

Buscando ter diversidade na obra, a equipe de “Pajubá” é composta majoritariamente por pessoas trans e negras. O documentário tem produção-executiva de Rubian Melo e Aline Fontes. A obra está prevista para ser lançada em 2024.

“Pajubá” foi contemplado no Edital de Concurso FAC Filma RS e tem apoio financeiro do Fundo de Apoio à Cultura – Pró-cultura RS FAC, Lei nº 13.490/10 SEDAC nº 01/2022.